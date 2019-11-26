İstanbul İmar A.Ş. Genel Müdürlüğüne Onur Soytürk atandı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde yönetim kadrosuna yeni bir isim katıldı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu büyükşehir belediyesinin iştirak şirketlerinden İstanbul İmar A.Ş.'nin genel müdürlüğüne Onur Soytürk’ü atadı.

2004 yılında Mimar Sinan Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü’nden mezun olan Soytürk, 2005 yılında İstanbul Metropoliten Planlama Merkezi (İMP) bünyesinde çalışarak İstanbul`un Çevre Düzeni Planlarının hazırlanması sürecinde yer aldı.

2006-2009 Yılları arasında Netcad firmasında GIS uzmanı, 2009-2011 yılları arasında da Gaziosmanpaşa Belediyesinde şehir plancısı olarak görev yaptı.

KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJELERİ YÜRÜTTÜ

2011-2012 yıllarında Amplio şirketinde Gayrimenkul Geliştirme Müdürü olarak çalışan Soytürk, 2012 yılından Kasım 2019'a kadar KEYM Kentsel Yenileme Merkezi şirketinin Yönetim Kurul Üyesi ve Genel Müdürlük görevlerini üstlendi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, başta olmak üzere pek çok il ve ilçenin kentsel dönüşüm projelerini yürüten Soytürk, 26 Kasım 2019 tarihinden itibaren İstanbul İmar İnşaat A.Ş. Genel Müdürlüğü’ne atandı.