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İstanbul-İzmir otobanı açıldı ama…

İstanbul ile İzmir arasındaki 8 saatlik seyahat süresini 3,5 saate düşüren İstanbul-İzmir Otoyolu'nun 192 kilometrelik kesiminin açılışı Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yapıldı. Ücreti ile tartışma konusu olan otobanda dinlenme tesislerinin de henüz faaliyete geçmediği görüldü. İnşa çalışmaları süren bölümde 2 saat boyunca ihtiyaç molası verilemiyor.

Uğur ENÇ
13:42 -
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İstanbul ile İzmir arasındaki yolculuk süresini 3,5 saate indiren otoyolun tamamlanan 192 kilometrelik bölümü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla hizmete açıldı.

Kullanım oranının ilk 3 günde düşük olduğu gözlenen otoyolda dinleme tesislerinin olmaması da dikkat çekti.

FOTO:SÖZCÜ

Açılışı yapılan güzergahta yer alan 5 dinlenme tesisinin tamamının kapalı olduğu gözlendi.

Kapalı olan bu tesislerin bazılarında inşaat çalışmalarının sürdüğü bazılarında ise son çalışmaların yapıldığı ortaya çıktı.

FOTO:SÖZCÜ

5 tesisten 2’sinin önümüzdeki günlerde açılması bekleniyor.

Son güncelleme: android-time 13:58 06.08.2019
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