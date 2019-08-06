İstanbul-İzmir otobanı açıldı ama…

İstanbul ile İzmir arasındaki yolculuk süresini 3,5 saate indiren otoyolun tamamlanan 192 kilometrelik bölümü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla hizmete açıldı.

Kullanım oranının ilk 3 günde düşük olduğu gözlenen otoyolda dinleme tesislerinin olmaması da dikkat çekti.

Açılışı yapılan güzergahta yer alan 5 dinlenme tesisinin tamamının kapalı olduğu gözlendi.

Kapalı olan bu tesislerin bazılarında inşaat çalışmalarının sürdüğü bazılarında ise son çalışmaların yapıldığı ortaya çıktı.

5 tesisten 2’sinin önümüzdeki günlerde açılması bekleniyor.