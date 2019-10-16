İstanbul-İzmit arasında Mehmetçiğe duygulandıran destek

Kocaeli ile İstanbul arasında köprü görevi gören Gebze-Harem minibüs hattında görev yapan Mevlüt Yurtbilir (31) isimli bir şoför dolmuşun üzerine “Bu aracın bugünlük geliri Türk Silahlı Kuvvetleri'ne bağışlanacaktır” yazısı ekledi. Barış Pınarı Harekâtı ile Suriye'de destan yazan kahraman ordumuza destek veren minibüs şoförünün bu davranışı vatandaşlar tarafından takdirle karşılandı.

“ALLAH MEHMETÇİKLERİMİZİN YARDIMCISI OLSUN”

Konuyla ilgili olarak açıklama yapan dolmuş şoförü Mevlüt Yurtbilir, “Bir anda aklımıza geldi. Zeytin Dalı Harekâtı başladığında da böyle bir kampanya yapmıştı. Diğer minibüsçü esnaf arkadaşlarımızda o zaman destek olmuşlardı. Yine destek olmalarını ümit ediyorum. Sınır ötesindeki kardeşlerimiz için hem bir moral olsun hem de ufakta olsa maddi bir desteğimiz olsun diye böyle bir girişimde bulunduk. İnşallah diğer esnaf arkadaşlarımızdan devamı gelir. Yolcularımız da tebrik ediyorlar. Onlar da şaşırdılar. Ortalama 755-800 TL civarında bir destek. Allah Mehmetçiklerimizin yardımcısı olsun. Mevlam ayaklarına taş değdirmesin. Bir an önce evlerine dönmelerini ümit ediyoruz. İnşallah zaferle sonuçlanır” dedi.

GÖNÜL İSTER Kİ BİZ DE SAVAŞMAYA GİDELİM

Serkan Çelik isimli bir minibüs şoförü ise, “Bu arkadaşımızın yaptığı gerçekten çok güzel bir şey. Vatan sevgisini yaşayan bir arkadaşımız. Yaptığı kampanya da çok güzel ve duygusal. Buradan her zaman elimizden geldiğince vatanımıza milletimize hizmet etmeye devam edeceğiz. Gönül ister ki operasyona bizde minibüslerle gidelim savaşmaya ama TSK profesyonel bir ordu olduğu için biz sadece vergimizi vermekle mükellefiz” ifadelerini kullandı.

HERKES BÖYLE BİR KAMPANYA YAPMALI

Kampanyadan oldukça memnun kaldığını söyleyen Tolga Damar ise, “Esnaf arkadaşımız güzel bir şey yapmış. Aslında otobüsçüler, minibüsçüler olsun. Herkes böyle bir kampanya yapsa güzel olur. Arkadaşımızı tebrik ediyorum” şeklinde konuştu.

İHA