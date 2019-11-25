İstanbul ‘kadına karşı şiddete hayır’ demek için turuncuya büründü

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, tüm dünyada kutlanan “25 Kasım Kadına Şiddete Karşı Mücadele ve Uluslararası Dayanışma Günü”ne, şehrin tarihi ve sembol yapılarını turuncu renkle aydınlatarak destek verdi.
Edirnekapı’daki Tekfur Sarayı, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü nedeniyle turuncu ışıkla aydınlatıldı. FOTO:AA
Galata ve Kız Kuleleri ile Hidiv Kasrı, Bozdoğan Kemeri ve Tekfur Sarayı gibi tarihi yapılar, UCLG Binası ve Haliç Metro Köprüsü’nün ışıkları turuncu renge büründü.
Bozdoğan Kemeri, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü nedeniyle turuncu ışıkla aydınlatıldı. FOTO:AA
Bu özel günün önemine dikkati çekmek için Fatih Sultan Mehmet Köprüsü de turuncu renkle aydınlatıldı.
Haliç Metro Köprüsü, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele ve Dayanışma Günü nedeniyle turuncu ışıkla aydınlatıldı. FOTO:AA
İstanbul’un anıtsal mekanları, kadına karşı şiddetle mücadele için 10 Aralık tarihine kadar turuncu renkte aydınlatılacak. AA
Galata Kulesi, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü nedeniyle turuncu ışıkla aydınlatıldı. FOTO:AA
Beşiktaş ve Fenerbahçe kulüpleri, “25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü” dolayısıyla mesaj paylaştı. Fenerbahçe, yayınladığı mesajda “25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü” nedeniyle turuncu ışıkla aydınlatılan Ülker Stadı’nın fotoğrafını paylaştı. FOTO:AA