İstanbul Teknik Üniversitesi Meteoroloji Mühendisliği bölümünde görev yapan, Woman TV'de her gün yayınlanan hava durumu programının hem spikerliğini hem de editörlüğünü üstlenen Meteoroloji Mühendisleri Odası İstanbul Avrupa Yakası Temsilcisi Yard. Doç. Dr. Deniz Demirhan'la değişen iklim koşullarından küresel ısınmaya kadar merak ettiğiniz her şeyi konuştuk.

SICAK HAVA DAHA DA ISINACAK

– Deniz Hanım, mevsim yaz ve ülke genelinde sık sık ölümlere neden olan seller ve yağışlar yaşıyoruz… Bu konuda neler söylemek istersiniz?

Öncelikle şunu kabul etmeliyiz ki yaşanan seller ve yoğun yağışlar uzun vadede iklim değişikliğiyle ilişkili. Bunların etkisi ne yazık ki artarak devam edecek. Yani sıcak hava daha da ısınacak, soğuk havalar biraz daha ılınacak. Sıcaklık değerleri illere bağlı olarak çok fazla artabilir.

– İstanbul nasıl bir yaz yaşayacak?

Doğruyu söylemek gerekirse İstanbul kurak bir yaz geçirecek. Bu arada meydana gelen sağanakların güzel günleri getireceğini sanmayın.

– Peki neden?

Sağanak yağmurların oluş nedeni elbette iklim değişikliği yüzünden.

Hortumların geliş sıklıkları artacak

– Türkiye bugüne kadar hiç görmediği ‘Tropik fırtına'ların hedefi olabilir mi?

Hortum küçük ve büyük ölçekli olmak üzere zaten Akdeniz'de yaşanıyordu. Ancak bundan sonra hortumların geliş sıklıkları artarak devam edecektir. Çünkü, dünyanın sıcaklığı giderek artıyor.

– Küresel ısınmaya karşı alınacak önlemler ne olabilir?

En etkili önlem, tarıma değer vermektir.

Güneş ışınlarından korunmak şart

– Bu yaz güneş banyosu yapanların önlem almaları gerekir mi?

Güneşin zararları tüm canlıları etkiliyor. Özellikle güneşten gelen radyasyonun 1 ile 10 arasında değişen indeks değerleri oluyor. Şayet radyasyonun indeks değeri 1 ile 5 arasındaysa dışarı çıkarken hafif bir krem sürebilirsiniz, uzun kollu pamuklu giysiler giyebilirsiniz. Ancak radyosunun indeks değeri 5'in üzerindeyse güneş kremi, gözlük ve şapkayı mutlaka kullanmanız gerekiyor. Woman TV'de ben her gün güneşten gelen radyasyon indeks değerlerini açıklıyorum.

– İstanbul'da durum nedir?

Ne yazık ki İstanbul'da tehlike büyük. Son haftalarda radyasyonun indeks değeri 8'den aşağı düşmüyor. Çok zararlı ve korunmak şart. Bu ışınlar kırışıklıklara yol açıyor, en kötüsü yakın gelecekte cilt kanserine yol açıyor.