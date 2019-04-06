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İstanbul merkezli 14 ilde operasyon! Gözaltılar var…

İstanbul merkezli 14 ilde FETÖ üyelerine yönelik operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen 30 şüpheliden 16'sı yakalandı.

20:48 -
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İstanbul merkezli 14 ilde operasyon! Gözaltılar var…

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün, TSK yapılanmasına yönelik yapılan operasyonlarda gözaltına alınan ve itirafçı olan şüphelilerin vermiş olduğu bilgiler doğrultusunda, askeri mahrem yapılanma içerisinde “imam, abi” konumunda bulunan 30 şüphelinin yakalanması için 6 Nisan’da İstanbul merkezli 14 ilde eş zamanlı operasyon düzenledi.

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Operasyonda 16 kişi yakalanarak gözaltına alınırken, diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.  DHA

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