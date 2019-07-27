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İstanbul merkezli 30 ilde FETÖ operasyonu

İstanbul merkezli 30 ilde düzenlenen operasyonda 44’ü aktif olarak çalışan polis olmak üzere 64 şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Habip ATAM
10:34 -
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İstanbul merkezli 30 ilde FETÖ operasyonu

Operasyon, İstanbul Emniyeti'ne bağlı Kaçakçılıkla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu talimatıyla başlayan çalışmada Fetullahçı Terör Örgütü /Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) üyesi bazı şüpheliler belirlendi. Çalışmalarda halen aktif olarak çalışan 44 polis ve 20 şüpheli tespit edildi.

Çalışmaların ardından, şüphelilerin yakalanması için İstanbul ve 29 ilde 75 adrese eş zamanlı düzenlendi. Şüphelilerin yakalanması için çalışmaların devam ettiği belirtildi.

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