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İstanbul Metrosu’nda arıza yüzünden gecikme yaşandı

İstanbul Metrosu seferlerini bu sabah gecikmeli olarak gerçekleştirildi. Gecikmenin yaşandığı saatlerde bazı istasyonlarda görevli güvenlik personeli vatandaşları megafonlarla uyararak yanlış yönlere doğru yolculuk yapmalarını önlemeye çalıştı.

10:59 -
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Metro hattının Anadolu Yakası’nda Soğanlık-Kartal arasında yaşanan ‘teknik arıza’ nedeniyle seferler gecikmeli yapıldı. Sabah saatlerinde iş yerlerine gitmeye çalışan binlerce vatandaşı peronlara gelen güvenlik personeli megafonla uyararak araçlara yönlendirdi. Perona gelen araçların hangi yöne devam edeceği megafon anonslarla yolculara bildirildi.

Öte yandan gecikmenin etkisiyle artan kalabalığı vaktinde gideceği yere yetiştirmek için metrobüslerde sefer sayısı arttırıldı. Anadolu’dan Avrupa yönüne geçen metrobüs hattında uzun otobüs kuyrukları oluştu.

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Son güncelleme: android-time 11:22 14.03.2019
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