İstanbul sallandı çevre illeri de hissetti

YALOVA

Merkez üssü İstanbul Silivri açıkları olan 5.8 şiddetindeki deprem Yalova'da da hissedildi. Panik yaşayan vatandaşlar sokaklara dökülerek bir süre ev ve işyerlerine giremedi.

Merkez üssü İstanbul Silivri açıkları olan 5.8 şiddetindeki deprem Yalovalıların panik yaşamasına sebep oldu. Yalova'da da şiddetli şekilde hissedilen deprem sonrasında sokağa dökülen vatandaşlar uzun süre kendilerine gelemedi. Telefonlara sarılan vatandaşlar şebekelerin çökmesi yüzünden yakınlarına ulaşamadı. Yalova'da herhangi bir can ve mal kaybı yaşanmadı. Bazı yerlerden korkan kimi vatandaşların baygınlık geçirdiği öğrenilirken, vatandaşlar uzun süre ev ve dükkanlarına girmedi.

KOCAELİ SAKARYA

Merkez üssü Marmara Denizi Silivri olan 5,8 büyüklüğündeki deprem, Kocaeli ve Sakarya’da da hissedildi.

Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, Gebze ilçesinde bulunduğunu belirterek, ilk bilgilere göre depremin hissedildiği kentte olumsuz bir durum olmadığını söyledi. Vali Aksoy, “Tekli eğitim yapanların zaten çıkma zamanı. Öğrencileri bir süre tedbir amaçlı bahçelerde tutacağız.” dedi.

Sakarya İl AFAD Müdürlüğü yetkilileri de şu ana kadar kentte olumsuz bir durum olmadığını bildirdi.

BİLECİK

İstanbul'da meydana gelen 5.8'lik deprem Bilecik'te de hissedildi.

Kandili Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nden alınan bilgiye göre 5,8 şiddetinde meydana gelen deprem Bilecik'te de hissedildi. Depremi hisseden vatandaşlar hemen kendilerini sokağa atarken sarsıntının Bilecik'te 5-6 saniye sürdüğü kaydedildi.

EDİRNE-TEKİRDAĞ-KIRKLARELİ

İstanbul’daki deprem Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli’nde hissedildi. Vatandaşlar, iş yerleri ve evlerinden dışarı çıktı. Birçok kişi telefonla yakınlarını aradı.