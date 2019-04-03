İstanbul seçim sonuçları 2019: Oylar yeniden sayılıyor, CHP’nin oyu arttı, AKP’nin azaldı!

Son dakika gelen İstanbul seçim sonuçları haberlerine göre; bazı ilçelerde geçersiz oylar yeniden sayılıyor. Bazı sandıklarda CHP’nin oyları artarken bazılarında ise AKP’nin oyu arttı. Ancak bu artışın 10'lu rakamları geçmediği görüldü.YSK’nın verilerine göre fark 20 binin altına hiç düşmedi. İşte son dakika İstanbul seçim sonuçları…

2019 İSTANBUL SEÇİM SONUÇLARINDA SON DURUM

CHP Milletvekili Karabat’ın verdiği bilgiler;

Beykoz – Tekrar sayılan 100 sandıkta. CHP'ye ilave 6 oy çıkarken AKP'ye 5 oy çıktı. (Toplam sandık sayısı 550)

Ümraniye‘de sayılan toplam sandık sayısı 747. Bu sandıklarda iptal oylar sayıldı. Toplam iptal edilen oy 12366. AKP’ye ilave 203 oy giderken, CHP’ye ilave 51 yazıldı. (Toplam sandık sayısı 1420)

Kartal'da yeniden sayılan 28 sandıkta CHP oyları 13 artarken, AKP'ye fazladan yazılan 30 oy silindi. Böylece Kartal'da 43 oy Ekrem İmamoğlu'nun lehine değişmiş oldu. (Toplam sandık sayısı 1016)

Başakşehir'de AKP'nin itirazı üzerine sayılan 95 sandıkta AKP oyları 10 adet artarken, CHP oyları 8 arttı. (Toplam sandık sayısı 779)

Bayrampaşa‘da tekrar sayılmasına karar verilen sandıklardan 34'ü sayıldı. Sayım sonucu AKP'nin 11, CHP'nin 4 oyu arttı. (Toplam sandık sayısı 295)

Çekmeköy‘de oyların tümü sayılıyor Sayılan 20 sandıkta CHP oyları 2 adet artarken AKP oylarında değişiklik olmadı. (Toplam sandık sayısı 509)

Şile’de 115 sandık sayıldı CHP'nin oyu 8 adet arttı.AKPnin oyu ise değişmedi. (Toplam sandık sayısı 115)

Adalar’da tüm sandıklar sayıldı. AKP'nin oy artışı 5 (beş) (Toplam sandık sayısı 39)

Bağcılar‘da tekrar sayılan 30 sandıkta AKP'ye ilave 6 oy çıktı.

Çatalca‘da ise 181 sandıkta sayım işlemi sürüyor.

Eyüp – Eyüp İlçe 2. seçim kurulundaki sayımı izleyen CHP İstanbul Milletvekili Gülizar Emecan da sonucu paylaştı. Sayımın tamamlandığı Eyüp 2. bölgede AKP’ye 50, CHP’ye 22 İlave oy çıktı.

Sarıyer‘de tekrar sayılan 35 sandıkta AKP'nin 4, CHP'nin 2 oyu arttı.

Ümraniye’deki iç seçim kurulunda yapılan ve yarısı sonuçlanan iptal oy sayımının dökümü şöyle;

1 Nolu kurulda 204 sandık sayıldı, AKP’ye 47, CHP’ye 25 ilave oy çıktı.

2 nolu kuruldu 218 sandık sayıldı, AKP’ye 44, CHP’ye 11 ilave oy çıktı.

3 nolu kurulda 198 sandık sayıldı. AKP’ye 76, CHP’ye 6 ilave oy çıktı.