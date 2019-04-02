Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

İstanbul seçim sonuçları: İstanbul’da kim kazandı? İstanbul’da CHP ve AKP oy oranı kaç?

İstanbul seçim sonuçları CHP adayı Ekrem İmamoğlu ve AKP adayı Binali Yıldırım arasında kıyasıya bir seçim yarışına sahne oldu. YSK tarafından açıklanan İstanbul seçim sonuçlarına göre Ekrem İmamoğlu İstanbul Belediye Başkanı seçildi. Peki, CHP İstanbul'da kaç oy aldı, oy oranı ne? İşte İstanbul seçim sonuçları...

00:46 -
Haberler Gündem
İstanbul seçim sonuçları: İstanbul’da kim kazandı? İstanbul’da CHP ve AKP oy oranı kaç?

31 Mart Yerel Seçimleri sonucu heyecanla takip edilirken yine tüm gözler İstanbul sonuçları üzerindeydi. İstanbul seçim sonuçlarına göre CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, 4 milyon 170 bin 116 oy alırken (yüzde 48.79) rakibi AKP İstanbul Belediye Başkanı Adayı Binali Yıldırım ise 4 milyon 145 bin 708 (yüzde 48.50) oy aldı. Buna göre İmamoğlu 24 bin 408 oy farkla seçimi kazandı. İşte İstanbul seçim sonuçları…

İSTANBUL SEÇİM SONUCU: CHP ADAYI EKREM İMAMOĞLU KAZANDI

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) İstanbul’daki yerel seçim sonuçlarını açıkladı. Kesin olmayan resmi sonuçlara göre İstanbul’da 31 bin 186 sandıktaki oyların tamamı sayıldı.

CHP’nin Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, oyların yüzde 48,79’unu aldı. AKP adayı Binali Yıldırım ise oyların yüzde 48.50’sini aldı. İmamoğlu rakibine 24 bin 408 oy fark attı.

YSK’nın verilerine göre CHP adayı Ekrem İmamoğlu, 4 milyon 170 bin 116 oy alarak Belediye Başkanı seçimlerini önde bitirdi. AKP adayı Binali Yıldırım ise 4 milyon 145 bin 708 oy alarak seçim yarışını ikinci sırada tamamladı.

YSK verilerine göre 31 Mart’ta İstanbul’da toplam seçmen sayısı 10 milyon 560 bin 963 olarak açıklandı. Yerel seçimlerde oy kullanan seçmen sayısı 8 milyon 866 bin 563 olarak tespit edildi. Geçerli oy sayısı 8 milyon 547 bin 5 olurken, 319 bin 558 oy geçersiz sayıldı.

İstanbul İli Belediye Başkanlığı Seçim Sonuçları
ADAYPARTİALDIĞI TOPLAM OYOY ORANI
Ekrem İmamoğlu CHP CHP 4.169.987 % 48,79
Binali Yıldırım AK Parti AK Parti 4.146.042 % 48,51
Necdet Gökçınar Saadet Partisi Saadet Partisi 103.300 % 1,21
Diğer Diğer 52.478 % 0,61
DSP DSP 30.766 % 0,36
BTP BTP 27.232 % 0,32
DP DP 24.168 % 0,28
Vatan Partisi Vatan Partisi 20.466 % 0,24
TKP TKP 10.495 % 0,12
ÖZGE AKMAN ÖZGE AKMAN 2.452 % 0,03
DOĞAN DUMAN DOĞAN DUMAN 2.002 % 0,02
AYSEL TEKEREK AYSEL TEKEREK 1.520 % 0,02
LÜTFÜ YILMAZ LÜTFÜ YILMAZ 905 % 0,01
MEHMET YILDIZ MEHMET YILDIZ 661 % 0,01
MUHAMMET ALİ CANCA MUHAMMET ALİ CANCA 577 % 0,01
VEDAT ÖZTÜRK VEDAT ÖZTÜRK 550 % 0,01
AHMET ÇÖRDÜK AHMET ÇÖRDÜK 526 % 0,01
HÜSEYİN KARABULUT HÜSEYİN KARABULUT 526 % 0,01
MEHMET CELAL BAYKARA MEHMET CELAL BAYKARA 453 % 0,01
GÜLDES ÖNKOYUN GÜLDES ÖNKOYUN 444 % 0,01
FATMA RAGİBE KANIKURU LOĞOĞLU FATMA RAGİBE KANIKURU LOĞOĞLU 418 % 0,00
ALİ RIZA KANSIZ ALİ RIZA KANSIZ 393 % 0,00
DURSUNALİ BACIOĞLU DURSUNALİ BACIOĞLU 332 % 0,00
ÖZKAN MUSTAFA KÜÇÜKKURAL ÖZKAN MUSTAFA KÜÇÜKKURAL 332 % 0,00
BURAK KADIOĞLU BURAK KADIOĞLU 329 % 0,00
HALEF ALP HALEF ALP 329 % 0,00
HAZER ORUÇ KAYA HAZER ORUÇ KAYA 303 % 0,00
ABDULCELİL GÜLAP ABDULCELİL GÜLAP 288 % 0,00
HASAN ATASOY TORUN HASAN ATASOY TORUN 286 % 0,00
BURHAN EROL BURHAN EROL 271 % 0,00
MEMET ALİ AYDOĞMUŞ MEMET ALİ AYDOĞMUŞ 256 % 0,00
SEÇKİN İLKER SEÇKİN İLKER 206 % 0,00
ORUÇ KARACIK ORUÇ KARACIK 190 % 0,00
İstanbul İli Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
PARTİ ALDIĞI TOPLAM OY OY ORANI
AK Parti AK Parti 3.882.923%45,54
CHP CHP 3.284.865%38,53
HDP HDP 340.976%4,00
İyi Parti İyi Parti 295.478%3,47
Saadet Partisi Saadet Partisi 224.343%2,63
MHP MHP 183.715%2,15
BBP BBP 102.643%1,20
DSP DSP 88.934%1,04
DP DP 43.411%0,51
TKP TKP 29.471%0,35
BTP BTP 21.652%0,25
Vatan Partisi Vatan Partisi 18.200%0,21

 

Tüm son dakika haberleri için tıklayın.
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more