İstanbul seçim sonuçlarından son dakika verileri: Güncel sonuçlar ve oy oranları…

İstanbul seçim sonuçlarının belli olmasıyla birlikte detaylar da ortaya çıkıyor. Ekrem İmamoğlu İstanbul’un tüm ilçelerinde oylarını artırırken 11 ilçe CHP’ye geçti. Oy oranlarında 31 Mart’a göre İmamoğlu ciddi bir artış kaydetti.

İSTANBUL SEÇİM SONUÇLARI

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FARK KATLANDI

31 Mart seçimlerindeki İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı yarışı, oyların sayımı, tekrar sayımı, tüm geçersiz oyların sayımının ardından Millet İttifakı'nın adayı Ekrem İmamoğlu tarafından 13 bin 729 farkla kazanılmıştı. AKP, YSK'ya itiraz etti. YSK, aynı zarf içinde verilen 4 farklı oydan sadece birini, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimini 6 Mayıs’ta açıkladığı kararı ile iptal etti. Yeni seçim tarihi olarak 23 Haziran’ı gösterdi. Ve 23 Haziran seçimleri sonucunda, İmamoğlu lehine 13 bin olan oy farkı, 800 bini geçti.

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