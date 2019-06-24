Son dakika! Kesin İstanbul seçim sonuçları belli oldu! İşte ilçe ilçe seçim sonuçları ve oy oranları

İstanbul seçimleri için oy sayma işlemi tamamlandı ve resmi olmayan sonuçlara göre, Ekrem İmamoğlu rakibi Binali Yıldırım’ı 9 puanlık bir farkla yenilgiye uğrattı. CHP adayı Ekrem İmamoğlu 4 milyon 741 bin 868, AK Parti adayı Binali Yıldırım ise 3 milyon 935 bin 453 oy aldı. Buna göre Ekrem İmamoğlu 806 bin 415 oy farkla seçimi kazandı. İmamoğlu'nun oy oranını en fazla artırdığı ilçeler oyların 7 ila 10 puan arasında artış gösterdiği Adalar, Avcılar, Bakırköy, Çatalca, Silivri, Şile ve Şişli oldu. İmamoğlu, bu ilçelerden en fazla Adalar'da oyunu artırdı. İşte ilçe ilçe seçim sonuçları…

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Yüksek Seçim Kurulu kararıyla yenilenmesine karar verilen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçim sonuçlarına ilişkin birleştirme tutanakları İstanbul İl Seçim Müdürlüğü'nün kapısına asıldı. Tutanağa göre 10 milyon 570 bin 354 seçmenden 8 milyon 925 bin 63 oy kullandı. Toplam 31 bin 186 sandıktan oylardan 8 milyon 746 bin 464'ü geçerli sayılırken, 178 bin 599'u ise geçersiz sayıldı.

Oy dağılımına göre CHP'nin adayı Ekrem İmamoğlu 4 milyon 741 bin 868 oy alırken, AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım ise 3 milyon 935 bin 453 oy aldı. Saadet Partisi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Necdet Gökçınar ise 47 bin 829, Vatan Partisi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa İlker Yücel ise 14 bin 545 oy aldı.

İLÇELERDE SEÇİM SONUÇLARI

İmamoğlu'nun oy oranını en fazla artırdığı ilçeler oyların 7 ila 10 puan arasında artış gösterdiği Adalar, Avcılar, Bakırköy, Çatalca, Silivri, Şile ve Şişli oldu. İmamoğlu, bu ilçelerden en fazla Adalar'da oyunu artırdı.

Yıldırım'ın en fazla oy kaybettiği ilçeler ise oyların 6 ila 7 puan arasında düşüş gösterdiği Adalar, Büyükçekmece, Çatalca, Şile ve Silivri olarak gerçekleşti. Yıldırım, en fazla Çatalca ve Şile'de oy kaybetti.

Ekrem İmamoğlu, en fazla oyu yüzde 83.71 ile Beşiktaş, 81.71 ile Kadıköy, 79.17 ile Bakırköy ve 73.31 ile Şişli'den aldı. Binali Yıldırım, en fazla oy oranına yüzde 65.81 ile Sultanbeyli, 61.10 ile Esenler, 57.68 ile Sultangazi ve 56.52 ile Bağcılar'da ulaştı.

İmamoğlu, önceki dönem görev yaptığı Beylikdüzü'nde 31 Mart'ta yüzde 57.50 oranında oy alırken, yenilenen seçimde oyunu yüzde 61.79'a çıkardı.

Yenilenen seçimde İstanbul'un 39 ilçesinden 28'inde İmamoğlu, 11'inde Yıldırım seçimi önde tamamladı. 31 Mart'ta Binali Yıldırım 24 ilçede seçimi önde bitirirken, bu seçimde 13 ilçede üstünlük Ekrem İmamoğlu'na geçti.

Bağımsız adaylar sırasıyla şöyle oy aldı:

Seçkin İlker: bin 557

Dursunali Bacıoğlu: bin 278

Lütfü Yılmaz: 577

Doğan Duman: 518

Fatma Ragibe Kanıkuru Loğoğlu: 461

Vedat Öztürk: 353

Muhammet Ali Canca: 320

Ahmet Çördük: 274

Mehmet Yıldız: 242

Burak Kadıoğlu: 233

Özkan Mustafa Küçükkural: 202

Güldes Önkoyun: 196

Burhan Erol: 162

Ali Rıza Kansız: 121

Mehmet Ali Aydoğmuş: 94

Hasan Atasoy Torun: 92

Abdulcelil Gülap: 89

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