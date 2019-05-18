İstanbul seçimini soruşturan savcının eşine kıyak atama

İstanbul seçimlerinde yolsuzluk yapıldığını iddia eden Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) Kurulu üyeliğine İstanbul'da sandık kurullarında usulsüzlük yapıldığı iddialarını soruşturan İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı İsmail Uçar'ın eşi Çiğdem Uçar'ı atadı.

Atanan kişinin, kritik bir soruşturmayı yapan başsavcının eşi olması, atamanın da 3 Mayıs'ta başsavcılığın buna ilişkin yaptığı açıklamadan 8 gün sonra gelmesi soru işaretlerine neden oldu. Çiğdem Uçar, İsmail Uçar'ın 25 Aralık soruşturmasına takipsizlik vermesinin ardından İstanbul Muhakemat Müdürlüğü'ne getirilmişti.

Cumhuriyet'ten Alican Uludağ'ın haberine göre AKP'nin başvurusu üzerine Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) İstanbul seçimlerini iptal etmesi ve sandık kurullarında yolsuzluk yapıldığına ilişkin soruşturma yürütüldüğü bir dönemde Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 11 Mayıs 2019'da TMSF üyeliğine dikkat çeken bir atama yaptı. TMSF üyesi olarak atanan Çiğdem Uçar adı ve atama zamanlaması soru işaretlerine neden oldu. Çiğdem Uçar, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı İsmail Uçar'ın eşi.

İsmail Uçar ise 31 Mart 2019 yerel seçimlerinden sonra AKP'nin İstanbul'da ortaya attığı sandık kurullarında usulsüzlük yapıldığı iddialarını soruşturan başsavcı olarak kayıtlara geçti. O dönem çıkan haberlerde İstanbul Anadolu Başsavcılığı'nın, yerel seçimlerde Ataşehir, Maltepe ve Kadıköy'de sandıklarda usulsüzlük yapıldığına ilişkin suç duyuruları konusunda 32 ayrı soruşturma başlattığı, bu kapsamda 100'ün üzerinde sandık kurulu başkanı ve üyesinin “şüpheli” sıfatıyla ifadeye çağrıldığı belirtildi.

3 MAYIS'TA AÇIKLAMA

Başsavcılık, basında buna ilişkin çıkan haberler üzerine 3 Mayıs'ta yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, “Başlatılan soruşturmalar, ihbara konu olayların gerçekliğini ortaya çıkarmaya özgü olarak ve kanunlarla Cumhuriyet Başsavcılığımıza tanınan delil toplama yetkileri usulünce kullanılmak suretiyle yürütülmektedir. Cumhuriyet Başsavcılığımız, mezkûr soruşturmalara ilişkin görev ve yetkilerini, her zaman olduğu gibi maddi gerçeği ortaya çıkarıp varsa sorumluluğu bulunan kişiler hakkında gereğine tevessül etmek amacıyla tarafsız ve mevzuata uygun biçimde yerine getirmekte olup medyada yer bulan ve bu soruşturmaların amacına dair yukarıda belirtilen yasal çerçeveyi aşacak ifadeler içeren haber ve yorumlar gerçek dışıdır” denildi.

Erdoğan'ın, Çiğdem Uçar'ı atama kararı, bu açıklamadan 8 gün sonra geldi.

“DERİN” SORUŞTURMA

Anadolu Ajansı ise 15 Mayıs'ta geçtiği haberde, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın sandıklarda usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla sandık kurulu başkan ve üyeleri hakkında başlatılan çok sayıda soruşturmayı, Maltepe, Kadıköy ve Ataşehir ilçelerine ait olmak üzere 3 ana soruşturma dosyasında birleştirdiğini duyurdu. Habere göre soruşturmayı bu kapsamda derinleştiren savcılık, Maltepe, Kadıköy ve Ataşehir İlçe Seçim Kurullarına yazı yazarak, tüm sandıklara ait bilgileri istedi. Savcılık bu kapsamda Maltepe, Kadıköy ve Ataşehir'de tüm sandıklarda İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için verilen oyların sayımı ile sisteme girişinde usulsüzlük bulunup bulunmadığını, sandık kurullarında görevli kişilerin yasal şartları taşıyıp taşımadığını araştıracak.