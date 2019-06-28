İstanbul sokaklarını süsleyen Ekrem İmamoğlu afişi!

23 Haziran'da İstanbul seçiminin yenilenmesiyle ikinci defa İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Ekrem İmamoğlu'nun “Teşekkürler İstanbul” yazılı afişleri reklam panolarına asılmaya başlandı. İmamoğlu dün görevi İstanbul Valisi ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ali Yerlikaya'dan, İBB'nin Saraçhane'deki binasında gerçekleştirilen devir teslim töreniyle devraldı.
Mazbatasını alarak göreve başlayan İmamoğlu'nun “Teşekkürler İstanbul” yazılı afişleri reklam panolarında yerini almaya başladı.