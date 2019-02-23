İstanbul’da kar vatandaşa zor anlar yaşatıyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarısının ardından İstanbul’da kar ve rüzgar etkisini gösterdi.

Öğleden önce aralıklarla karla karışık yağmur ve yüksek kesimlerde kar şeklinde seyreden yağış, havanın soğumasıyla özellikle Avrupa Yakası’ndaki ilçelerde ve Taksim’de etkisini artırdı.

Taksim Meydanı’nda kar yağışı ve rüzgar nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşadı. Büyükçekmece, Başakşehir, Arnavutköy, Silivri ve Çatalca’daki yağış nedeniyle D-100 Karayolu ile TEM Otoyolu’nda sürücülere dikkatli olmaları gerektiği uyarısında bulunuldu.

Rüzgarın etkisiyle şemsiyeler kırıldı, bazı kişiler yürümekte zorlandı. Sıcaklığın sıfır derece ölçüldüğü kentte yağışların yarın da etkili olması bekleniyor.

Bu arada, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), İstanbulluların hiçbir olumsuzluk yaşamaması için 7 bin 83 personel, bin 357 araç, köy yolları için 147 traktör, metrobüs güzergahında 33 kışla mücadele aracını göreve hazır tutuyor.

İstanbul’da pazartesi günü çok bulutlu, salı günü ise parçalı bulutlu bir hava öngörülüyor. Sıcaklıklar ise artarak 6-7 derece civarında olacak.

BEYKOZ BEYAZA BÜRÜNDÜ

İstanbul’da etkili olan kar yağışı şehrin birçok noktasını beyaza bürüdü. Beykoz’da şiddetli kar yağışından dolayı bazı sürücüler yolda kaldı.

İstanbul’da sabah saatlerinde başlayan kar yağışı akşam saatlerinde de şiddetini arttırarak devam ediyor.

Gün boyunca aralıklarla yağan kar şehrin birçok noktasını beyaza bürüdü. Anadolu Yakası’nın yüksek kesimlerinde seyrine doyumsuz bir manzara oluştu. Diğer yandan kar yağışına hazırlıksız yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşadı. Beykoz’da şiddetli kar yağışı nedeniyle bazı sürücüler yolda kaldı.

AJANSLAR