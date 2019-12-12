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İstanbul TEM’de zincirleme kaza

İstanbul Esenyurt Haramidere TEM Otoyolu Bağlantı yolunda 7 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kaza nedeniyle yoğunlaşan trafik havadan görüntülendi.

09:34 -
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Kaza, sabah saatlerinde Esenyurt Haramidere TEM Otoyolu Bağlantı yolu, gişeler istikametinde meydana geldi.

Hususi araç sürücüsü önündeki aracın yavaşlamasıyla birlikte ani fren yaptı. Bu sırada arkadan gelen 6 araçta duramayarak birbirine çarptı. Çarpmanın etkisi ile araçlarda maddi hasar meydana geldi. Kaza sonrası trafik durma noktasına gelirken yoğun trafik ve kaza yeri havadan görüntülendi.

FOTO: İHA

Yaşanan olayla ilgili konuşan bir kazazede sürücü, en arkadaki 2 aracın kaçtığını ifade ederek, “2 araç birbirine vurdu onlar aralarında anlaşıp kaçtılar. En öndeki kadın durdu arka arkaya birbirimize çarptık” dedi.(İHA)

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Son güncelleme: 09:38 12.12.2019
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