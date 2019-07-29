İmamoğlu’ndan müjde: İstanbul Turizm Platformu kuruluyor

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Başkanı Firuz Bağlıkaya’yı Saraçhane’deki makam odasında kabul etti. Tebrik ziyaretinde, eski Kültür ve Turizm Bakanlığı Tanıtma Genel Müdürü emekli vali yardımcısı Cumhur Güven Taşbaşı ile şehir plancısı Özcan Biçer de hazır bulundu. İmamoğlu, İstanbul’da turizm sektörünü kalkındırmak için çeşitli çalışmalar yapacaklarını anlatarak ”İstanbul’un uluslararası turizm ekonomisinden en verimli dilimi alması, insanlarımıza yeni istihdam alanları açmak, yurt dışından ülkemize döviz girişini artırmak , kentte yapılacak yatırımlara ek kaynak yaratabilmek, sektörün sorunlarını birlikte çözmek ve potansiyellerimizi birlikte geliştirebilmek için, İstanbul Turizm Platformu’nu kuruyoruz. Bu platform, demokrasi kültürünün bu ülkede tekrar yeşermesine sebep olacak ilk tohumların biridir. Turizmle ilgisi olan tüm kamu ve özel kurum ve kişilerinin temsil edileceği bu platform turizmle ilgili tüm konuların kentteki adresi haline gelecektir” dedi. İmamoğlu, platformun koordinatörlüğünü, eski Kültür ve Turizm Bakanlığı Tanıtma Genel Müdürü emekli vali yardımcısı Cumhur Güven Taşbaşı’nın yapacağını şehir plancısı Özcan Biçer'in de yardımcı olacağını belirterek toplantıda hazır bulunan Taşbaşı ve Biçer ile TÜRSAB Başkanı Firuz Bağlıkaya’yı tanıştırdı.

SANATÇILARDAN TEBRİK ZİYARETİ

Müzik Yorumcuları Derneği (MÜYORDER) Başkanı Burhan Şeşen ve dernek üyesi sanatçılar Belkıs Akkale, Onur Akın, Hüseyin Turan, Suzan Kardeş ve Mehmet Gümüş de İmamoğlu’na tebrik ziyaretine geldi. Belkıs Akkale, İmamoğlu’na, “Başkanım, benim gönüllümde yer etmenizin çok önemli bir yeri var. Unutulmaya çalıştırılan Mustafa Kemal Atatürk ve bizlerin sindirilmek istendiği bir dönemde, siz, güneş gibi doğdunuz. Yollardan geçerken sizin posterlerinizi gördük. En son Erzurum Kongresi’nin yıl dönümüne dair kutla mesajınızın yer aldığı posteri. Ağlayarak bakıyoruz. Onun için çok kıymetlisiniz. Bunun için çok teşekkür ederim” dedi.

İBB'YE BİR KEZ BİLE GİREMEDİK

Dernek başkanı ve Grup Gündoğarken’in kurucularından Şeşen de önceki yönetim döneminde İBB’den içeri bir kez bile giremediklerini belirterek, “Bugünleri de gördük çok şükür. Size güveniyoruz Başkanım” dedi. Halk müziği sanatçısı Turan da hükümetten destek göremediklerini ifade ederek, “Bu şehrin 24 saat sanatla haşır neşir olması gerekirken, biz, başka şeylerle uğraşıyoruz. Siz, bize ‘her şey çok güzel olacak umudunu’ aşıladınız” diye konuştu. Sanatçıların ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getiren İmamoğlu, “Bizler, kültür sanat konusunda yapılanlara saygı duyuyoruz. Ama biz bütünüyle İstanbulluya sanatı hissettirecek bir yolculuğa çıkmak istiyoruz ve bu konuda yapılacak çok şey görüyorum. Bu hem sanatçılarımızın buluşmasını sağlayacak hem de bence sanata olan ilgiyi arttıracak. Bir kasvet oluşmasına gerek yok. Bu şehrin sanata morale ihtiyacı var. Duyguya ihtiyacı var. Bunu da en iyi veren şey, kültür-sanatla ilgili alanlar. Bu konuda zengin bir hazırlık içerisindeyiz. Elbette ki bu da sizlerin katkısı ile olacak bir şey. Göreceksiniz yoğun bir ilişki yaşayacağız sizlerle ve ben dilerim ki İBB’nin her anında sanatçılar da bizimle olsun. Yani hem yaratıcı tarafları ile bize katkı sunsunlar hem bugüne kadar elde etkileri tecrübe ile katkı sunsunlar. Bu şehre katkı sunsunlar. Çünkü sizler aynı zamanda İstanbullusunuz” diye konuştu.

PAZARCILAR ODASI SORUNLARINI ANLATTI

İmamoğlu, İstanbul Pazarcılar Odası Başkanı Mesut Şengün ile oda yöneticilerini de makamında kabul etti. İmamoğlu, ziyaret sırasında sektörün sorunlarını da konuştuklarını belirterek, semt pazarlarının bazı düzenlemelere ihtiyacı olduğunu vurguladı. İmamoğlu, “İstanbul’daki bütün pazarlar, başta İstanbul halkına, en ucuz ürünü, en sağlıklı, en hijyenik, en güvenilir şekilde sunmasına dönük alt yapıyı oluşturmamız lazım. ‘Kent Gıda Konseyi’ kuracağımızı söylemiştik. En ucuz ürünün, üreticiden tüketiciye erişmesi konusunda düzenlemeler yapacağımızı söylemiştik. Bütün bu paylaştığımız şeylerde, pazarcı esnafımız bizim çözüm ortağımız. Onu dışarda tutarak değil, çözüm ortağı olarak görüp bunları vaat ettik. O bakımdan pazarlara ve pazarcı esnafımıza çok inanıyor ve güveniyorum” dedi.

ÜRETİCİNİN YÜKÜ HAFİFLETİLECEK

İmamoğlu, vatandaşa daha ucuz ürünün nasıl sunulacağına ilişkin de şunları söyledi:

“Halkımızın baktığı pencere, girdi fiyatı. Afyonkarahisar’da belediye başkanlarımızla yaptığımız toplantıda bunu konuştuk. Özellikle üretim merkezi olan şehirlerimizde Adana, Antalya, İzmir, Aydın gibi. Ana başlıklarımızdan biri de bu oldu. İstanbul kentinin, tüketime doğru gelen üretim mekanizmasında ürünü ucuzlaştıracak hangi tedbirleri beraber alabiliriz noktasında. Yakın bir zaman diliminde de belediye başkanlarımızla İstanbul’da tam gün bir çalışma yapacağız. Biz burada tarım politikalarını geliştirirken, yerelde ne yapabiliriz, gücümüz neye yeter, nereye kadar buna müdahale edebiliriz diye baktık olaya. Gerçekten ciddiye alıyoruz. Ülkemizde bugün var olan pahalılıkta hem işsizlik var hem gelirde düşüş var hem de üretimin giderinde yükseliş var. Her iki yönüyle ters. Maliyet çıkıyor, vatandaşımızın geliri de düşüyor. Böyle bir ortamda sıkıntılar söz konusu. O anlamda biz, üreticinin bazı yüklerini nasıl hafifletebiliriz, ürünlerin İstanbul’a nakli konusunda nasıl destek olabiliriz? Halde birtakım düzenlemeler düşünüyoruz yine maliyeti düşüren. Çünkü işin son noktası pazarcı esnafı. Üzerine bir kar koyacak ve satacak. O çok limitlerde. Orada pazarcı esnafı gereğini yapıyor. Yapmak zorunda. Çünkü satacak. Aldığı ürünü o gün bitirecek. Orada bir sorun yok. Bizim, oraya gelene kadar ki kısmı çözmemiz lazım. Ona da biz çalışıyoruz.”

İstanbul Pazarcılar Odası Başkanı Mesut Şengün de “Pazar yerleri, dar ve orta gelirlilerin alışveriş yaptığı yerler. Aynı zamanda süper ve hiper marketlerle rekabet eden, halkın ucuz ve kaliteli alışveriş yapma imkanını halkımıza sağlıyor. Belediye Başkanımız da kampanyasını pazar yerlerinden başlattı. Özellikle meslek odalarına masa açacağı, hangi meslekle ilgili karar alacaksa, ilk önce o meslekle ilgili kuruluşlara danışacağını, onlarla oturup müzakere yapacağını, hep birlikte ortak karar alınacağını söyledi. Bu bizi son derece memnun etti. Zaten sosyal belediyecilikten de beklediğimiz buydu. Son derece verimli bir toplantı oldu” diye konuştu.