İstanbul Ulaşım Çalıştayı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 17 Aralık tarihinde gerçekleştirilecek “İstanbul Ulaşımını Konuşuyor'' temalı kongre öncesinde, ulaşım paydaşlarıyla bir araya geliyor.

Toplu ulaşım sistemindeki mevcut durum, iyileştirme ve çözüm önerilerinin ele alındığı “Lastik Tekerlekli Toplu Ulaşım Çalıştayı'' toplandı.

Çalıştaya otobüs işletmecileri, minibüs, servis, taksi, taksi dolmuş taşımacıları, şoförler, araç tedarikçileri, teknoloji firmaları ile ilgili kooperatif ve sivil toplum kuruluşları katıldı.

Çalıştayda konuşan İBB Meclis Ulaşım Komisyonu Üyesi Dr. Suat Sarı, “Biz ulaşım konusuna farklı bir vizyon getirmek istiyoruz. Biz bütün toplu ulaşım paydaşlarıyla sürdürülebilir bir şekilde çalışmak istiyoruz. Biz bu noktada adımlar atıyoruz. Deniz çalıştayının ardından lastik tekerli toplu ulaşım çalıştayı yapıyoruz. Sektör temsilcileri ile her ay bir araya gelmeyi planlıyoruz. Biz toplu taşıma kararlarını birlikte almak istiyoruz. Tek başına alınan kararla bugüne bu işler yürümedi. Bu konuda birçok insan şikayetçi” dedi.

“KALİTEYİ ARTIRACAĞIZ”

Toplu taşımada kaliteyi artırmak istediklerini vurgulayan Sarı, “Şehrimize gelen turist sayısının artacağı inancındayız. İstanbul sokaklarında toplu taşıma araçlarının başı boş gezmesini istemiyoruz. Bir durak ve uygulama sistemiyle araçların yolculara ulaşmasını istiyoruz. Bu şekilde hem yakıt israfının ve karbon salımının önüne geçilir, hem de trafiğe olan negatif etkinin önüne geçilir. Gelişmiş ülkelerde sistem bu şekilde işliyor. Bu kapsamda Ulaşım Akademileri de kuracağız. Akademilerde sürücülere uzman ekipler tarafından eğitimler verilecek ve testler yapılacak. Bu yaptığımız taktir de Beşiktaş'taki kazalar gibi kazaları görmeyeceğiz. Biz bu çalışmaları bütün bütün ulaşım paydaşlarımızla yapacağız” ifadelerini kullandı.