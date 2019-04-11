İstanbul Valiliğinden ‘mazbata’ açıklaması | Son dakika haberleri

Gazeteci Orhan Uğuroğlu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı seçilen Ekrem İmamoğlu'na mazbatasının bugün verileceğini iddia etmişti. Uğuroğlu iddiasına kaynak olarak da İstanbul Valiliğini göstermişti.

VALİLİKTEN YALANLAMA GELDİ

İstanbul Valiliğin twitter hesabından yapılan açıklamada söz konusu iddia yalanlandı. Açıklamada “Gazeteci Orhan Uğuroğlu tarafından İstanbul Valiliği kaynak gösterilerek yapılan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimine dair paylaşım gerçeği yansıtmamaktadır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.” ifadelerine yer verildi.