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İstanbul Valiliği’nden yağış uyarısı

Meteoroloji'nin İstanbul için yaptığı yağış uyarısının ardından bir açıklama da valilikten geldi. İstanbul'da bugün ve yarın sağanak yağış beklendiğini hatırlatan valilik, vatandaşları meydana gelebilecek ani sel, su baskını, kuvvetli rüzgar ve ulaşımda yaşanacak aksaklıklara karşı tedbirli olamaya çağırdı. 

12:32 -
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İstanbul Valiliği’nden yağış uyarısı

Meteoroloji’nin yağış uyarısının ardından twitter hesabından ve internet sitesinden bir açıklama yapan İstanbul Valiliği vatandaşları tedbirli olmaya çağırdı. Valilikten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son değerlendirmelere göre; bugün (Perşembe) İstanbul’da sağanak yağış bekleniyor. Yağışların, öğleden sonra etkisini artırarak gece saatlerinde poyraz fırtınası (50-70 km/sa) ile birlikte kuvvetli (21-50 kg/m2) olacağı tahmin ediliyor.

Meydana gelebilecek ani sel, su baskını, kuvvetli rüzgâr ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor. Yağışın, yarın (Cuma) sabah saatlerinde etkisini azaltarak öğleden sonra kesilmesi bekleniyor.”

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