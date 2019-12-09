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İstanbul ve Ankara’yı birbirine katan çakarlı maganda yakalandı!

Ankara ve İstanbul'da çakarlı araç konvoyuyla dolaşan ve iş adamı olduğunu söyleyen A.Ö.'ye ceza kesildi.

18:03 -
Haberler Gündem
İstanbul ve Ankara’yı birbirine katan çakarlı maganda yakalandı!

Ankara’da yaşayan A.Ö. kendisini iş adamı olarak tanıtarak, çektiği çakarlı araç videolarını sosyal medya hesabından paylaştı. A.Ö.’nün lüks araçlı konvoyla İstanbul ve Ankara caddelerinde dolaştığı videoları dikkate alan Emniyet şahısla ilgili harekete geçti.

DHA

Videolarda araçlardaki çakarlar dikkat çekiyor.  Çakarlı araç konvoyuyla ilerleyen A.Ö.’nün yanındaki diğer araçların sürücüleri sıkıştırıp zor anlar yaşatması da paylaşımlarda yer aldı.

DHA

A.Ö.’nün konvoyunu önceki gün Ankara Gölbaşı’nda polis tarafından durduruldu.

DHA

A.Ö.’ye 2 bin 4 lira çakar cezası kesildi. Ayrıca araç ve belgelerdeki eksiklikler nedeniyle de A.Ö.’ye ceza kesildiği öğrenildi. DHA

Son güncelleme: 18:04 09.12.2019
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