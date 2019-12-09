İstanbul ve Ankara’yı birbirine katan çakarlı maganda yakalandı!

Ankara’da yaşayan A.Ö. kendisini iş adamı olarak tanıtarak, çektiği çakarlı araç videolarını sosyal medya hesabından paylaştı. A.Ö.’nün lüks araçlı konvoyla İstanbul ve Ankara caddelerinde dolaştığı videoları dikkate alan Emniyet şahısla ilgili harekete geçti.

Videolarda araçlardaki çakarlar dikkat çekiyor. Çakarlı araç konvoyuyla ilerleyen A.Ö.’nün yanındaki diğer araçların sürücüleri sıkıştırıp zor anlar yaşatması da paylaşımlarda yer aldı.

A.Ö.’nün konvoyunu önceki gün Ankara Gölbaşı’nda polis tarafından durduruldu.

A.Ö.’ye 2 bin 4 lira çakar cezası kesildi. Ayrıca araç ve belgelerdeki eksiklikler nedeniyle de A.Ö.’ye ceza kesildiği öğrenildi. DHA