İBB Meclisi'nin ekim ayı oturumlarının son bileşiminde CHP'li İBB Meclis Üyesi Nadir Ataman, meclis teamüllerine aykırı olarak getirilen imar planı değişiklikleri tartışılırken AKP'nin son 15 yılda İstanbul'a nasıl ihanet ettiğini anlattığı bir konuşma yaptı. Ataman, İBB Meclisi'nin 15 yılda İmar ve Bayındırlık Komisyonuna yaklaşık 20 bin adet dosya havale ettiğini belirterek “Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tabiri ile İstanbul'a '20 bin kez ihanet ettiniz'. İstanbul'u 127 adet gökdelen ile Avrupa'nın en çok gökdeleni ve AVM'Sİ olan kenti yaptınız” dedi.

RÜŞVETİN MEKTUBU

Mecliste geçmiş dönemde kaçak rezidansları yasal hale getirmek için holding sahipleri ile protokol bile imzalandığını vurgulayan Ataman, “Türkiye'de ilklere imza attınız. Protokol yapıp kendi şahsınızın kullanacağı arsa satın aldırdınız ancak holding sahibine söz verdiklerinizi yapmadınız. Holding sahibi dönemin Belediye Başkanı Kadir Topbaş'a mektup yazdı, tehdit etti. Türkiye sayenizde ‘rüşvetin mektubunu' da gördü” diye konuştu. Dönemin belediye başkanının FETÖ'cü damadı için plan değişikleri yapıldığını anlatan Ataman “Daha sonra kayınpederinin aynı projeden beş dairesinin olduğu ortaya çıktı. FETÖ'cü damat için alt geçidin ismi değiştirildi. FETÖ lideri tarafınızdan muteber olarak kabul edilirken bu örgütün zenginleşmesinin önünü açan FETÖ'ye özel sağlık, okul, yurt plan değişiklikleri yapılarak örgütün önüne yattınız” diye konuştu.

HEYKELİNİZİ DİKECEĞİZ

Ataman konuşmasında şunları söyledi:

“Rıza Sarraf, önüne yatılan, ödüller verilen işadamı iken kaçak yalılarına göz yumdunuz. Sonra ‘casus Rıza' oldu. Ancak kaçak yalıları yine yıkmadınız, yıkmak bize nasip olacak. Yine Atatürk düşmanı, püskülü sözde tarihçi müsveddesinin kaçak yapısına göz yumdunuz. İstanbul'un siluetini hançerlediniz. Minareler rezidansların gölgesinde kaldı. Parsel bazında plan değişikliği ile zenginleşme ve imar rantı sizin döneminizde literatüre girdi. İmar rantı, o kadar sevildi ki İstanbul'da dev sanayi tesisleri bir, bir kapandı. Fabrika arazilerine AVM ve rezidans yaptınız. FETÖ'cü damadın eski ortağından 33 milyonluk arsayı 430 milyona aldınız. İstanbul halkının parasını birilerine peşkeş çektiniz. Bunları kim yaptıysa Allah onların belasını versin. Son 15 yılda 180 milyar dolar; 25 yılda 240 milyar dolar harcadınız. Sizin heykelinizi dikeceğiz… Ama baş aşağı… Ayaklarınız yukarıda olacak…”

TARTIŞMA ÇIKTI

İyi Partili Meclis Üyesi Ali Kıdık da yaptığı konuşmada Sultan Abdülhamit'in kurduğu Hamidiye Su'ya kamu kurumları tarafından uygulanan ambargoya tepki göstererek “Hani yerli ve milliydiniz. Demek ki yeri geldiğinde Abdülhamit Han'ı da satabiliyorsunuz” dedi. Ataman ve Kıdık'a yanıt veren AKP Grup Sözcüsü Faruk Gökkuş, İstanbul'da en çok gökdelenin, rezidansın CHP'li ilçelerde olduğunu söyledi. Gökkuş, Hamidiye Su'ya yönelik kamuda ambargo uygulanmadığını, o bilgilerin yanlış olduğunu savundu.

“O PLANLARI SİZ YAPTINIZ BİZ DAVA ETTİK”

CHP Grup Sözcüsü Tarık Balyalı da imar planlarının ilçe belediyeler değil İBB tarafından yapıldığını belirterek “Geçtiğimiz 5 yılda o gökdelenlerin imar planlarına İBB Meclisi'nde AKP grubu onay verdi, CHP muhalefet etti. İmar planlarına 263 dava açtık, yarısı İBB'ye yarısı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na. Nadir beyin söylediklerinin fazlası var eksiği yok” dedi. Balyalı, hatta bazı projelerde İBB'nin ilçe belediyesinin görev alanına girip inşaat ruhsatı bile düzenlediğini söyledi.

HAMİDİYE SU'DAN RESMİ AÇIKLAMA

Balyalı, Hamidiye Su ile sözleşmesini bitiren kurumları da resmi olarak açıkladı. Balyalı'nın verdiği bilgiye göre Kültür ve Turizm Bakanlığı bardak su alımını bıraktı, damacana su alımını da sözleşme bitince sonlandıracak. Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Koza Holding, Arnavutköy Belediyesi, TEİAŞ, TÜRGEV, SETA, BDDK, YTÜ Teknopark, AKP Genel Merkezi, TBMM, TGS de Hamidiye Su ile olan anlaşmalarını sonlandırdı.