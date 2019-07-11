İstanbul’a yağmur düştü kazalar peş peşe geldi

İstanbul dünden bu yana sağanak yağmurun etkisi altında. Bu sabahtan itibaren etkisini yağmur hayatı olumsuz etkilerken kayganlaşan yollar ve dikkatsizlik trafik kazalarını da beraberinde getirdi. Kentin 6 noktasında sabahın erken saatlerinden itibaren 8 kaza meydana geldi. Kazalarda can kaybı yaşanmazken trafikte akmalar meydana geldi.

MALTEPE VE SANCAKTEPE’DE YAĞIŞLI HAVA KAZALARA NEDEN OLDU

İstanbul Anadolu Yakası'nda yağmur sularıyla kayganlaşan yollarda hasarlı ve yaralanmalı kazalar meydana geldi. Maltepe Başıbüyük Yolu’nda bir kamyonet kayganlaşan yolda devrildi. Kaza nedeniyle caddede trafik durma noktasına geldi. Kazada sürücü yaralanmazken, kamyonet vinç yardımıyla yoldan kaldırıldı. Kamyonetin kaldırılmasıyla trafik tekrar normal akışına döndü.

Sancaktepe Fatih Mahallesi Yakacık Caddesi üzerinde meydana gelen kazada ise sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybettiği 34 RJ 8344 plakalı otomobil, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nin önüne geldiğinde, içinde biri çocuk 4 kişi bulunan araca arkadan çarptı. Kazada hafif yaralanan bir kişi olay yerine gelen ambulansta tedavi edildi.

BEŞİKTAŞ’TA ZİNCİRLEME TRAFİK KAZASI

Beşiktaş’ta 3 aracın karıştığı kaza meyrana geldi. Kaza, Beşiktaş Dolmabahçe Caddesi üzerinde sabah saatlerinde meydana geldi. Bir tur şirketine ait 2 minibüs, arka arkaya kırmızı ışıkta durdu. Arkadan gelen başka bir araç yağmurun kayganlaştırdığı yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu öndeki araca çarptı. 3 aracın karıştığı zincirleme kazada bir kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza sonrası Beşiktaş istikametinde trafikte yoğunluk yaşandı.

BAKIRKÖY’DE AYNI NOKTADA 2 KAZA

Kaza saat 08.00 sıralarında Yeşilköy Havuzlu Kavşak alt geçidi Florya yönünde meydana geldi. Tünel içinde meydana gelen kamyonet, otomobil ve motosikletin karıştığı zincirleme trafik kazasında otomobil sürücüsü hafif şekilde yaralandı. Bu sırada tünel girişinde de iki otomobilin karıştığı maddi hasarlı başka bir kaza daha meydana geldi. Her iki kaza nedeniyle tünel Florya istikametinde yaklaşık 1 saat trafiğe kapatıldı. Kazalar sebebiyle trafikte yoğunluk oluşurken diğer sürücüler alternatif yollara yönlendirildi. Kazaya karışan araçlar olay yerine sevk edilen çekiciler yardımıyla kaldırıldı.

TEM’DE AYNI NOKTADAKİ 3 FARKLI KAZA

TEM Otoyolu, Ankara istikameti Bağcılar mevkiinde sabah saatlerinde birbirine çok yakın noktada gerçekleşen 3 trafik kazası nedeniyle trafik durma noktasına geldi. Kazalarda bir kişi ise yaralandı. İlk kaza seyir halindeki bir kamyonete aynı yönde ilerleyen bir otomobilin çarpmasıyla gerçekleşti. Çarpmanın etkisiyle otomobildeki bir kişi yaralandı. Kazanın meydana geldiği aynı yönde ve aynı nokta da 2 farklı zincirleme trafik kazası daha meydana gelince uzun araç kuyrukları oluştu. Aynı noktadan meydana gelen 3 farklı trafik kazasına karışan araçların kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.

ESENLER’DE ZİNCİRLEME TRAFİK KAZASI

Esenler TEM Bağlantı Yolu üzerinde bir kamyonet, yolcu otobüsü ve hafif ticari aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. Kaza sonrası hafif ticari aracın sürücüsü yaralanırken, yolcu otobüsündeki yolcular da gelen bir başka otobüsle yoluna devam etti. Kaza TEM Bağlantı Yolu Esenler mevkiinde sabah saat 06:00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 3 aracın karıştığı kaza sonucu hafif ticari araç sürücüsü Sefer Süzen yaralandı. Kaza sonrası yoldan geçen sürücüler bir yandan yardıma koşarken diğer yandan da durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıya ilk müdahaleyi yaparak en yakın hastaneye kaldırdı. Kaza sonrası yolcu otobüsünde bulunan ve Sinop’tan İstanbul’a gelen yolcular aynı firmaya ait bir başka otobüs ile yollarına devam ettiler. Kaza sonrası olay yerinde bulunan araçlar çekici yardımıyla bulundukları yerlerden kaldırıldı. Kaza nedeniyle uzun araç kuyrukları oluştu. Polis ekiplerinin kaza ile ilgili soruşturma başlattıkları öğrenildi.

İSTANBUL DHA