İstanbul’da 10 günde 3 çete çökertildi

İstanbul Emniyeti’ne bağlı Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, son 10 gün içinde 3 suç örgütüne operasyon düzenledi.

Kadıköy'de gerçekleşen ilk operasyonda, polis örgüt üyelerinin Kadıköy’deki eğlence merkezlerine giderek ‘uyuşturucu madde satışına izin vereceksiniz’ şeklinde tehdit edildiği bilgisine ulaştı.

Osmanağa Mahallesi, Misakı Milli Sokak'ta uyuşturucu satmaya çalışan suç şebekesi üyelerine mekan sahipleri tepki gösterdi. Bunun üzerine gözdağı vermek isteyen çete üyeleri iş yerlerini kurşunladı.

13 ÇETE ÜYESİ YAKALANDI

Olayın ardından güvenlik kamera kayıtlarını ele geçiren polis, silahla ateş eden şüphelileri yakaladı.

Soruşturmanın devamında teknik ve fiziki takip çalışması yapan organize polisi, düzenlenen baskınla 13 çete üyesini gözaltına aldı.

Uyuşturucu, yaralama, tehdit, yağma ve kumar oynatılmasına yer ve imkan sağlama suçlarına karıştıkları tespit edilen şüphelilerin adreslerinde silah da ele geçirildi.

SİLAH KAÇAKÇILARINA OPERASYON

Organize polisinin bir diğer operasyonu ise silah satan şebekelere yönelik gerçekleştirildi.

Sosyal medya üzerinden yasa dışı silah ticareti yaptıkları belirlenen şüphelilere yönelik düzenlenen baskınlarda 8 şüpheli gözaltına alınırken çok sayıda da silah ele geçirildi.

ÇOK SAYIDA SİLAH BULUNDU

Son operasyon ise Zeytinburnu’nda “Dönerler” olarak bilinen suç örgütüne yönelik gerçekleştirildi.

Polis ekiplerince eş zamanlı olarak gerçekleşen baskınlarda, 11 şüpheli yakalandı.

“Kasten adam yaralama” “Tehdit” “Gasp” gibi eylemlere karıştıkları öne sürülen çete üyelerinin adreslerinde yapılan aramalarda, 4'ü kurusıkı 10 ruhsatsız tabanca, 2 tüfek, bir miktar da uyuşturucu ele geçirildi.

12 TUTUKLAMA

Üç ayrı operasyonda gözaltına alınan 32 şüpheli işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye gönderildi. Şüphelilerden 20'si hakkında “adli kontrol” hükmü uygulanırken, 12 şüpheli ise tutuklandı.