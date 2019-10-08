İstanbul’da 5 ilçede 7 okul daha boşaltıldı

Okullarda eğitim öğretim gören öğrencilerin, geçici olarak çevre okullara yönlendirildiği bildirildi.

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü’den yapılan duyuruda “İlimizde 26 Eylül 2019 tarihinde meydana gelen Silivri Merkezli 5.8 şiddetindeki deprem sonrasında, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü teknik personeli tarafından yapılan çalışmalar sonucunda; Ekli listede isimleri belirtilen okul binalarının daha detaylı incelenmesi ve ileri tetkikler yapılması gerekli görülmüştür. Bu kapsamdaki okullarımızın 09.10.2019 tarihinden itibaren listede karşılarında gösterilen okullarda eğitim öğretime devam etmelerine karar verilmiştir.” ifadelerine yer verildi.

Milli Eğitim Müdürlüğü’nün sitesinde taşınacak okullarla bu okullarda eğitim gören öğrencilere ev sahipliği yapacak okulların listesi de yayınlandı.

Ayrıntılar geliyor…