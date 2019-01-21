İstanbul’da 12 cami ve mescit ihya edilecek

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, koruma kurulları kararları doğrultusunda Beyoğlu'nda Hatuniye Külliyesi, Fatih'te Ebe Kadın Cami, Haydarpaşa Cami, Attar Halil Mescidi, Elvan Çelebi Cami, Defterdar İbrahim Efendi Medresesi ve Mescidi, Aydınoğlu Tekkesi, Kepenekçi İshak Cami, Deniz Abdal Cami, Voynuk Şucaattin Cami ve Katip Muslihittin mescitleri ile Üsküdar'da Fıstıklı Mescidi'nin ihya edilmesine karar verdi. İBB Meclisi'ne gelen teklifte, herhangi bir nedenle yok olan korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak tescilli cami, mescit, türbe gibi kültürel mirasın yaşatılabilmesi için Beyoğlu, Fatih ve Üsküdar'da bulunan fakat günümüze kadar ulaşamayan tescilli yapıların korunması gerekli kültür varlığı olarak tescil kararlarının planlara işlenmesi ve fonksiyon değişikliği yapılması istendi. Teklif oy çokluğu ile kabul edildi._

NEDEN SADECE CAMİLER İHYA EDİLİYOR?

Karara tepki gösteren CHP'li İBB Meclis Üyesi Esin Hacıalioğlu, binlerce yıllık geçmişe sahip İstanbul'da eski eserlerin ihya edilmesinin çok önemli olduğunu dile getirerek “Fakat ihya karaları sadece camiler için veriliyor. Oysa bu konuya bir bütün olarak bakmamız gerekiyor. İstanbul'da var olan eski eserler ya restore edilmiyor ya da çok kötü restore ediliyor. Şimdi alınan karar ile olmayan camileri ihya edeceğiz. Üstelik bu camilerin yerinde bugün park ya da yeşil alan bulunuyor” dedi. İBB Meclisi AKP Grup Başkanvekili Ömer Lütfi Arı, “Sivil toplum örgütleri araştırıp bize getirip teklifte bulunuyor. Diğer sivil toplum örgütleri de diğer eski eserleri bulup getirsinler” yorumunda bulundu.

İMÇ BLOKLARI ARASINA CAMİ

İhya edilecek eserlerden Voynuk Şucaaddin Camii, Unkapanı İMÇ 4. ve 5. Blokları arasında yer alıyor. Fatih Sultan Mehmet döneminde Voynuk İbrahim Şücaattin tarafından yaptırıldı. 1958 yılında yıkılan caminin bulunduğu nokta bugün yeşil alan olarak kullanılıyor. Günümüze hiçbir kalıntısı ulaşmayan Fatih'teki Ebekadın Camii'nin arsasının bir kısmında yol geçerken bir kısmı da park olarak kullanılıyor.

MENDERES DÖNEMİNDE YIKILDI

Fatih'te günümüzde Vatan Caddesi Orduevi'nin önündeki alanda bulunan Halil Attar Mescidi de Menderes döneminde yol genişletme çalışmaları kapsamında çeşmesi ile birlikte yıktırılmıştı. 1551 yılında yaptırılan Deniz Abdal Camisi de yeni Menderes döneminde 1956 yılında Millet Caddesi açılırken aslına uygun olarak yapılmak üzere yıkıldı. Ancak yıkılan cami yeniden yapılmadı. Üsküdar Beylerbeyi'ndeki Fıstıklı Mescidi ise 1969 yılında Boğaziçi Köprüsü ve çevre yolu yapılırken yıkılmıştı.