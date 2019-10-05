Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

İstanbul’da 2 buçuk saatte 4100 şimşek!

İstanbul'da gece yaklaşık 2,5 saat içinde toplam 4100 şimşek ve yıldırım görüldü. Meteoroloji'nin uyardığı ve dün başlayan yağışların gelecek haftanın ortasına kadar sürmesi bekleniyor.

15:37 -
Haberler Gündem

İstanbul’da yağmura şimşek ve yıldırım eşlik etti. İstanbul’da saat 01.20’den saat 03.44’e kadar 4 bin şimşek, 100 de yıldırım görüldü. Boğaz üstündeki görsel şölen sunan yıldırım ve şimşekler kameralara da yansıdı.

Türkiye genelinde ise dün öğle saatlerinde bu sabah saatlerine kadar ise yaklaşık 100 bin şimşek ve yıldırım görüldüğü öğrenildi.

ŞİMŞEKLER VE SAĞANAK GÜNLERCE SÜRECEK

Dün gece etkili olmaya başlayan yağışların hafta ortasına kadar sürmesi bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeybatısı ve Batı Karadeniz ile Adana, Osmaniye, Kahramanmaraş ve Samsun çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Muğla, Zonguldak, Bartın ve Kastamonu'nun kıyı kesimleri ile Antalya'nın doğusunda yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2)olması bekleniyor.

HAVA SICAKLIKLARI DÜŞÜYOR

Tahminlere göre hava sıcaklıklarının; iç ve batı kesimlerde 4 ila 6 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

İLGİLİ HABERİstanbul fırtınaya teslim!İstanbul fırtınaya teslim!
Adana Antalya Bartın istanbul Kahramanmaraş Kastamonu Meteoroloji Muğla Osmaniye Samsun Türkiye Zonguldak
Son güncelleme: 15:57 05.10.2019
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more