İstanbul’da 2 saatte 4 cinayet

2004 yılında iki kardeşini öldürdüğü gerekçesiyle 13 yıl boyunca kaldığı cezaevinde infaz listesi yapan Şinasi Gürkan ifadesinde, “Bacanağıma ve oğluna eski eşime sahip çıkmadığı için çocuklarımı ise yanlış yola düştükleri için öldürdüm. Kardeşlerim bana iftira attıkları için 16 yıl boyunca cezaevinde kaldım. Eğer yakalanmasaydım, diğer kardeşimi de cenazede öldürecektim” dedi.

İstanbul'da dün gece 21.30 – 23.00 saatleri arasında iki oğlunu, ağabeyini ve bacanağının oğlunu öldüren, bacanağını da yaralayan Şinasi Gürkan 2004 yılında aile içinde yaşanan miras kavgasında iki kardeşini öldürdüğü gerekçesiyle cezaevine girmişti.

2017 yılının Kasım Ayı'nda tahliye edilen Şinasi Gürkan Esenyurt Sultaniye Mahallesi'nde ikamet eden oğulları Göksel Gürkan(22) ve Gökmen Gürkan (16) ile yaşamaya başladı. Bir süre sonra baba ve oğulları arasında tartışması başladı.

Tartışmaların alevlenmesi üzerine dün gece 21.30 sıralarında Şinasi Gürkan, çocukları Göksel Gürkan ve Gökmen Gürkan'ı silahla öldürdü. Şinasi Gürkan'ın ikinci adresi ise Başakşehir Tahtakale Mahallesi'nde oturan ağabeyi Mühendis Gürkan'ın adresi oldu. Ağabeyi Mühendis Gürkan'ı 22.00 saatlerinde evinde öldüren son olarak bacanağı Alihan Tiz'i aradı, buluşmak istedi. Başakşehir Şahintepe Mahallesi'nde yapılan buluşmada bacanağı Alihan Tiz'i ve oğlu Erdal Tiz'i araç içerisinde öldürdü. Silah seslerinin duyulması üzerine olay yerine giden polis ekipleri Şinasi Gürkan'ı yakalamak için çalışma başlattı.

Çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye alan ekipler, şüpheli Şinasi Gürkan'ın kaçtığı aracı belirleyerek takip başlattı. Sürdürülen takipler sonucu korsan taksi olduğu öğrenilen aracı bulan ekipler, aracın sahibi A.T'ye ulaştı. Korsan taksicinin Şinasi Gürkan'ı Şişli'de bıraktığı adresi belirleyen ekipler, özel harekat polislerinin desteğiyle operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında Şinasi Gürkan cinayetlerdeki kullandığı silahla birlikte yakalandı.

İNFAZ LİSTESİ YAPTIM

Emniyette sorguya alınan Şinasi Gürkan, “ Benim 2004 yılında kardeşlerim Serkan Gürkan ve Akın Gürkan öldürüldü. Diğer kardeşlerimin iftirası sonucu ben gözaltına alındım ve tutuklandım. Yaklaşık 13 yıl boyunca cezaevinde kaldım. Cezaevindeyken hep suçladığım kardeşlerimi öldürmek için plan yaptım. Ben cezaevindeyken, benden ayrılan eşimi de öldürecektim. Ama ben cezaevinden çıkmadan bir süre önce eski eşim imam nikahlı eşi tarafından öldürüldü” dedi.

ÇOCUKLARIM YANLIŞ YOLDA OLDUĞU İÇİN ÖLDÜRDÜM

Cezaevinden çıktıktan sonra kardeşlerini öldürmekten vazgeçtiğini anlatan Gürkan, “Tahliye olduktan sonra çocuklarımın yanına yerleştim. Çocuklarım yanlış işler yapıyordu. Çocuklarımı her gün karakoldan alıyordum. Dün gece yine çocuklarımı uyarınca aramızda tartışma çıktı. Tartışmaların alevlenmesi üzerine çocuklarımı öldürdüm” ifadelerini kullandı.

YENGEMİ DE ÖLDÜRECEKTİM

Çocuklarını öldürdükten sonra ağabeyi Mühendis Gürkan'ı öldürdüğünü itiraf eden Gürkan, “ Çocuklarımı öldürdükten sonra ağabeyim Mühendis Gürkan'ın yaşadığı eve gittim. Kapıyı çaldım, açınca ateş ederek öldürdüm. Yengem evde olsaydı onu da öldürecektim” dedi.

BACANAĞIMI EŞİME SAHİP ÇIKMADIĞI İÇİN ÖLDÜRDÜM

Sorgusuna devam edilen Gürkan, “Daha sonra bacanağım Alihan Tiz'i arayıp buluşmak istedim. Başakşehir'e bağlı Şahintepe Mahallesi'nde buluştuk. Bacanağımı ve oğlunu eşime sahip çıkmadıkları için araçlarında öldürdüm” dedi.

CENAZEDE KATLİAM YAPACAKTI

Olayın ardından korsan taksiyle Şişli'de kiraladığı günlük kiralık eve kaçtığını söyleyen Gürkan, “Ben diğer kardeşimin de evine öldürmek için gittim. Ama kapıyı açmadılar. Ben de yarın cenazede diğer akrabalarımı öldürmek için kaçıp saklandım. Bütün akrabalarımı cenazede öldürdükten sonra intihar edecektim” dedi.

Şüpheli Şinasi Gürkan ile birlikten gözaltına alınan korsan taksici A.T. ve günlük kiralık evi kiraya veren 2 emlakçının ifadesi sürüyor.