İstanbul’da 2018 yılında 311 bin trafik kazası oldu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından düzenlenen “Sürdürülebilir Ulaşım Kongresi” İstanbul Kongre Merkezi’nde 2. gün oturumlarıyla devam etti. Kongre’nin “Yaya, bisiklet ve trafik güvenliği” oturumunda, İBB Meclisi'nin İYİ Partili Trafik ve Ulaşım Komisyonu Üyesi ve yol güvenliği uzmanı Dr. Suat Sarı “İstanbul'da Trafik Güvenliği” başlıklı sunum yaptı.

‘İSTANBUL’DA TRAFİK KAZALARINDA YILDA 411 KİŞİ ÖLÜYOR’

Sunumunda trafik kazalarına ilişkin verilen paylaşan Sarı, İstanbul'da 2018 yılında 16 bin 501 adet “ölümlü ve yaralamalı”, 311 bin 480 adet de maddi hasarlı trafik kazası meydana geldiğini aktardı. Kaza yerinde hayatını kaybedenlerin sayısının 154, kaza sonrası hayatını kaybeden kişi sayısının da 287 olduğunu açıklayan Sarı “Yani İstanbul’da trafik kazalarında yılda 411 kişi ölüyor. Bunların 160'ı sürücü, 89'u yolcu, 192'si ise yaya. Yani koskoca kentte her yıl 400-500 kişi kaybediyor. Yılda 300 bin kaza olan bir kentte tabi ki trafikte rahatlama görmek mümkün değil. İstanbul'da hali hazırda tespit edilen 22 kara nokta var. Yeni yönetim bunlara el atacak ve düzeltecek. Bir çok kavşak düzenlemesi standarda uygun değil” dedi.

GÜNDE BİN KAZA

Dr. Sarı, İstanbul’da günde resmi kayıtlara göre 797 kaza olduğunu, kayıt dışı kazalarla birlikte rakamın bine kadar çıktığını ifade ederek “Çok tehlikeli bir durum. İstanbul'da 5 kişiye bir otomobil düşüyor. Önümüzdeki yıllarda araç sahipliği daha fazla artacak bu sorunlar da artacak” diye konuştu.

ÇOCUK ÖLÜMLERİ ARTTI

Türkiye'de trafik kazalarına hayatını kaybedenlerin yüzde 43'ünün sürücüler, yüzde 34'ünün yolcular, yüzde 22'sinin de yayalar olduğunu belirten Sarı kazalarda artan çocuk ölümlerine de değindi. Sarı “Trafik kazalarından en çok 0-20 yaş arasındaki kişiler daha çok yaralanıyor veya ölüyor. Son 10 yılda 0-9 yaş arası çocuklarda 151 olan ölüm sayısı 331'e çıkmış, 15-17 arasında ölümler 6 bin 930'dan 18 binlere çıkmış. Trafik kültürünü ve eğitimini dışlayamayız ama araçlara baktığınızda çocukların sürücülerin kucağında olduğunu görüyoruz. Pencerelerin açık olduğunu, arka koltukta çocuk koltuğu olmadığını ve emniyet kemeri kullanmadığını görüyorsunuz. Bunların bileşkesinde işte bu kazalar oluyor ve çocuk ölümlerinin Avrupa ülkelerine göre Türkiye'de 6 kat daha fazla olduğunu görüyoruz” dedi.

BAKANLIK KURULSUN

Yayaların araçlara saygı duyup yol verdiği değil, araçların yayalara saygı duyduğu bir sistemin oluşturulması gerektiğinin altını çizen Dr. Sarı ilginç bir öneride de bulundu. Türkiye’de trafikte 4 başlı bir yönetim bulunduğunu söyleyen Sarı, Trafik Bakanlığı kurulmasına ihtiyaç olduğunu dile getirdi. Sarı şöyle devam etti:

“Milli Eğitim Bakanlığı ehliyetleri testleri teorik imtihanları yapıyor. İçişleri Bakanlığı denetim bölümünde, Ulaştırma Bakanlığı kent dışı yollarla ilgileniyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile belediyeler de kenti içi yolları yapıyor. Sorumlu kim? Siz bu ülkede ben sorumluyum diyen bir kamu görevlisi duymamışsınızdır. O zaman radikal bir şey yapmak lazım. Ya Trafik Bakanlığı kurulmalı ya da Cumhurbaşkanlığı'nın altında Trafik Güvenliği Genel Müdürlüğü olmalı. Bütün belediyelerde özellikle illerde Trafik Güvenliği Müdürlüğü kurmak zorundayız. Bazı radikal değişikliklere ihtiyacımız var. Bir de hedef koymak lazım. O hedef de İstanbul'da her yıl ölen yaralanan insanların sayısını minimize etmek için ‘İstanbul'da sıfır kaza' hedefini umarım gerçekleştirebiliriz. “