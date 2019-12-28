İstanbul’da 2020 yılbaşı kutlaması olacak mı? İBB’den yeni yıl açıklaması…

2020 yılına girerken uzun yıllar ardından İstanbul’da yılbaşı kutlaması gerçekleştirilecek. Taksim Meydanı'nda İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde her yılbaşı gecesi renkli gösterilere sahne oluyordu. Ancak İBB tarafından 2010'dan beri Taksim Meydanı'nda herhangi bir organizasyon yapılmıyordu. İBB bu yıl İstanbullulara yılbaşı coşkusu yaşatacak.

İSTANBUL’DA KUTLAMALARIN MERKEZİ ORTAKÖY

Yeni yıl gecesinde, İstanbul'un buluşma noktası olan Ortaköy Sahili de muhteşem bir gösteriye ev sahipliği yapacak. Deniz yüzeyine kurulacak platformda gerçekleştirilecek havai fişek gösterisi, İstanbullulara yeni yıl coşkusunu doyasıya yaşatacak. Saat gece 24.00’ü gösterdiğinde başlayacak gösteri ile vatandaşlar yeni yıla hep birlikte girecek.

İETT 672 EK SEFER DÜZENLEYECEK

İETT de İstanbulluların sorunsuz bir yılbaşı geçirmeleri için hazırlıklarını tamamladı. Yılbaşı gecesi 22:00-06:00 saatleri arasında 17 hatta, 125 araç ile 672 ek sefer düzenlenecek. 7 gün 24 saat hizmet veren metrobüs hattında da yıl başı gecesi için ek seferler konuldu. 1 Ocak günü ise seferler pazar günü uygulanan sefer planına göre yapılacak. İstanbulluların konforlu ve güvenli bir şekilde evlerine ulaşması için İstanbul'un merkezi noktalarına metrobüs dâhil ek seferler konuldu.”

31 Aralık 2019’u, 1 Ocak 2020’ye bağlayan gece hizmet verecek otobüs hatları;

34G BEYLİKDÜZÜ-SÖĞÜTLÜÇEŞME (METROBÜS)

15F BEYKOZ-KADIKÖY

11ÜS SULTANBEYLİ-ÜSKÜDAR

130A TUZLA-KADIKÖY

40 RUMELİFENERİ-TAKSİM

25G SARIYER-TAKSİM

17 PENDİK-KADIKÖY

19S YENİDOĞAN/SARIGAZİ-KADIKÖYE-

10 S.GÖKÇEN HAVAALANI-KADIKÖY

222 PENDİK-KADIKÖY

12A KADIKÖY-ÜSKÜDAR

122C TEPEÜSTÜ-MECİDİYEKÖY

129T BOSTANCI-TAKSİM

76D BAHÇEŞEHİR-TAKSİM

89C BAŞAKŞEHİR-TAKSİM

55T GAZİOSMANPAŞA-TAKSİM

121A BEYKOZ-MECİDİYEKÖY

METRO’NUN SEFERLERİ UZATILDI

Yılbaşı gecesi İstanbulluların ulaşım sorunu yaşamaması için Metro İstanbul bünyesinde yer alan 6 metro hattında 31 Aralık 2019'u, 1 Ocak 2020'ye bağlayan gece “Gece Metrosu” seferleri yapılacak.Gece seferleri yapılan hatların anı sıra diğer tüm metro hatlarında sefer süresi gece 02:00’ye kadar uzatıldı. (Normalde 00:00’da hizmet sona eriyor) Gece işletmesi yapılacak hatlar:M1A Yenikapı-Atatürk HavalimanıM1B Yenikapı-KirazlıM2 Yenikapı-Hacıosman (Sanayi Mahallesi-Seyrantepe arası çalışmayacaktır)M4 Kadıköy-TavşantepeM5 Üsküdar-ÇekmeköyM6 Levent-Boğaziçi Ü./Hisarüstü

GÜVENLİK EKİPLERİ GÖREV BAŞINDA

Yılbaşı gecesinden 1 gün önce başlayarak takviye personel dahil toplam 3 bin 500 kişilik ekip İstanbul’da güven ve huzuru sağlamak için görev alacak. Ekipler, tüm ulaşım aksları ile ve ilçe meydanlarına yakın alanlarda güvenlik hizmeti sunacak. İstanbul’un 39 ilçesindeki meydanlarda Yerinde Çözüm ekipleri de saat 01:00’e kadar devriyede olacak.