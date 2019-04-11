İstanbul’da 237 bin dolarlık elmas hırsızlığı

İstanbul Esenyurt’ta 9 Nisan 2019 tarihinde polise başvuran Usama Elghobashy, Mısır’dan gelirken yanında getirdiği 12,5 karat işlenmemiş elmasın çalındığını söyleyerek şikayetçi oldu. Poliste ifade veren Mısırlı işadamı ” Ben Mısır’da yaşıyorum. Türkçe bilmiyorum. Ben elmas tasarımı işi yapmaktayım. Mısır’dan Türkiye’ye iş için geldim. Yanımda bir parça 12,5 karat elmas getirdim. Bu elmasın işlenmemiş hali ile değeri 237 bin Amerikan dolarıdır. Ancak işlendiğinde 1 milyon dolara çıkıyor. Antalya’da bulunan 20 yıllık arkadaşımı arayarak bana İstanbul’da satışta yardımcı olması için birini tavsiye etmesini istedim. Bana Mısırlı Elmira H.’nin telefonunu verdi. Onunla Fatih’te bir otelde buluştuk. Beni kalmam için evine götürdü. 5 gün boyunca onunla İstanbul’da iş için dolaştık. Ancak bir sabah kalktığımda Elmira’nın evde olmadığını gördüm. Kontrol ettiğimde elmas da çalınmıştı.” dedi.

Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri tarafından olayla ilgili başlatılan soruşturma sonucu Elmira H.’nin izi Zeytinburnu’nda bir otelde bulundu. Polis otele yaptığı baskında Elmira H. ve çalınan ham elması ele geçirdi. Yapılan aramada işadamının kayıp telefonu da Elmira H.’nin odasında bulundu. Asayiş Şube Müdürlüğüne getirilen şüpheli olayla ilgili sorgulandı. Poliste işlemleri tamamlanan Mısır uyruklu şüpheli Elmira H. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İSTANBUL,(DHA)