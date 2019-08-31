İstanbul’da 24 saat ulaşım başladı 

İstanbul’da bu geceden itibaren bazı metro ve otobüs hatları 24 saat boyunca hizmete girdi. Saat 00.30 – 05.30 arasında çalışacak ve çift tarife ile kullanılacak hatlar şöyle:

M1A Yenikapı-Atatürk Havalimanı,

M1B Yenikapı-Kirazlı,

M2 Yenikapı-Hacıosman,

M4 Kadıköy-Tavşantepe,

M5 Üsküdar-Çekmeköy,

M6 Levent-Boğaziçi Üniversitesi/Hisarüstü

34G Beylikdüzü-Söğütlüçeşme,

11ÜS Sultanbeyli-Üsküdar,

130A Deniz Harp Okulu-Kadıköy,

15F Beykoz-Kadıköy,

25G Sarıyer-Taksim,

40 Rumelifeneri/Garipçe-Taksim,

E10 Sabiha Gökçen Havalimanı/Kurtköy-Kadıköy,

E3 Sabiha Gökçen Havalimanı-4. Levent Metrosu

“GECE EVİMİZE RAHAT BİR ŞEKİLDE GİDEBİLİYORUZ”

Gece yarısı metroyu kullanan Kadir Ortasaç isimli vatandaş uygulama ile ilgili görüşlerini dile getirerek, “Belediyemizden Allah razı olsun. Metromuz yedi yirmi dört saat açık şu anda. Saatim gece 02.30. Rahat rahat evimize gidebiliyoruz. Geceleri önceden böyle bir şey yoktu. 00.00’da kapatılıyordu. Yetişmeye çalışıyordu insanlar. Şimdi ise daha rahat oldu. Allah razı olsun” dedi.

TURİSTLER METROYU GECE DE KULLANDI

Fas’tan İstanbul’a gelen ve bir ay İstanbul’da kalacak olan Üniversite öğrencisi Abir, “Bence çok iyi biz genciz, ben turistim ve bir ay için kalıyorum, gidebiliriz her yere” dedi. İşinin gereği gece çalıştığını söyleyen Muhammet Raşit, “Millet bazen işinden geç dönüyor, metronun 24 saat açık olması büyük artı katmış çünkü ben mesela işimin gereği 24 saat çalışmak zorundayım. Evim zaten Pendik’te ve buradan rahat bir şekilde gidebiliyorum” ifadelerini kullandı. AJANSLAR