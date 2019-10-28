İstanbul’da 29 Ekim’de metro ulaşımı 24 saat ve ücretsiz

Metro İstanbul, Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla yarın F1, M3, T1 ve T4 hatlarındaki seferlerin 02.00’ye kadar uzatıldığını duyurdu. Açıklamada, gece metrosu kapsamında M1A, M1B, M2, M4, M5, M6 hatlarının 24 saat hizmet vereceği hatırlatıldı.

Metro ve tramvayda uzatılan seferlere ilişkin açıklama şöyle:

Metro İstanbul bünyesinde yer alan 6 metro hattında (M1A, M1B, M2, M4, M5, M6), 28 Ekim 2019 Pazartesi günü 06:00'da başlayan işletmemiz sonraki günün resmi tatil günü olması dolayısı ile 29 Ekim gecesine kadar kesintisiz devam edecektir. Gece Metrosu seferlerimiz 20 dakikalık sefer sıklığında yapılacaktır.