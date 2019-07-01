İstanbul’da 4 kamyon sahte cinsel içerikli ilaç yakalandı

Operasyon İstanbul Emniyeti'ne bağlı Güvenlik Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirildi. Eminönü, Tahtakale'deki bazı satıcılara cinsel içerikli ilaç temin eden bir şüpheliyi belirleyen ekipler harekete geçti. Yapılan çalışmalarda birçok satıcıya gönderilen cinsle içerikli ilaçların yasadışı olarak üretildiği anlaşıldı. Ürünler arasında sahte ilaçlar bulunduğu da belirlendi. Bunun üzerine çalışmalarını yoğunlaştıran polis, ilaçların Tuzla'da bir adreste üretildiğini belirledi. Yaklaşık 1 ay süren çalışmanın ardından ilaçların üretildiği ve depolandığı 2 adrese operasyon düzenlendi.

KİMYASAL İÇERİKLİ

Polisin düzenlediği baskında, 1 şüpheli gözaltına alındı. Aramalarda ise, 5 bin 120 paket cinsel gücü artırıcı hap, 74 bin 882 cinsel gücü artırıcı gıda takviyeli macun, 23 bin 590 cinsel içerikli çikolata ve jel ele geçirildi. Ele geçirilen macunların üzerinde bitkisel özellikli yazdığı ancak içeriklerinde, birçok cinsel güç artırıcı ilaçta kullanılan Sildenafil ve Tadafil gibi kimyasallar olduğu öğrenildi.

İMHA EDİLECEK

Operasyonda 1 şüpheli gözaltına alınırken, ele geçirilen sahte ve taklit ürünlerin bir kısmı emniyette sergilendi. İlaçlarından bazılarının orijinallerinin sadece eczanelerde satılabildiği belirtildi. Ele geçirilen 5 milyon 250 bin liralık ürünün imha edileceği belirtildi.