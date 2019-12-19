İstanbul’da 4 kişinin yanarak öldüğü davada karar

İstanbul Beyoğlu'ndaki Jurnal Sokak'ta bulunan Temel Apartmanı'nda bir dairede sekiz arkadaş arasında temizlik yüzünden tartışma çıkmıştı.

Çıkan tartışma sonrasında 3 Mart 2019'da arkadaşları uyuduğu sırada eve gelen Özkan Elmas evi ateşe vermişti. Olayda 4 kişi yanarak can verirken, 2 kişi yaralanmıştı.

Olay sonrası kaçtığı Hatay’da yakalanan Özkan Elmas ve kaçmasına yardım ettiği iddia edilen amcası Yusuf Elmas’ın yargılandığı davanın karar duruşması görüldü.

İstanbul 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya sanık Özkan Elmas ile müşteki avukatları katıldı. Yangında ölenlerin avukatları, sanığın plan dahilinde yangını çıkardığını belirterek, bu kapsamda cezalandırılmasını istedi.

“BANA EN AĞIR CEZAYI VERİN”

Son savunması sorulan Elmas ise, “Buraya geldiğimde kendimi savunmayacaktım. Ama avukat beyin söylediğinin aksine ben bir plan yapmadım. Bir hafta boyunca gözetlediğim, tasarladığım diye bir şey yok. Burada arkadaşlarımın ailesine olan saygımdan dolayı, onların acısını daha fazla artırmamak için kendimi savunmayacaktım. 4 arkadaşım öldü. Ben de en ağır şekilde cezalandırılmak istiyorum. Benim malıma zarar verildiği için ben de aynı şekilde zarar vermek istedim” diye konuştu.

Elmas’ın bu sözleri üzerine yangında hayatını kaybedenlerin yakınları, “Sen canisin, 4 kişiyi öldürdün” diyerek tepki gösterdi.

4 KEZ AĞIRLAŞTIRILMIŞ HAPİS

Mahkeme heyeti, Özkan Elmas’ı kasten öldürmek suçundan 4 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Heyet ayrıca Elmas’a, 2 kişiyi “kasten öldürmeye teşebbüs etme”, “mala zarar verme” ve “genel güvenliği tehlikeye düşürme” suçlarından toplamda 40 yıl hapis cezası verdi. Olaydan sonra Hatay’a kaçan Elmas’a yardım ettiği gerekçesiyle yargılanan amcası Yusuf Elmas’ın ise atılı suçu işlediğinin sabit olmadığından beraatine karar verildi.