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İstanbul’da 5 ton sahte içki ele geçirildi

Yılbaşını fırsat bilip İstanbul'daki eğlence merkezlerine sahte içki satmaya çalışan şebekeye baskın! Yapılan operasyonda beş ton sahte votka, viski ve rakı ile 2.5 milyon adet sahte bandrol ele geçirildi.

10:35 -
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İstanbul’da 5 ton sahte içki ele geçirildi

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bazı kişilerin yeni yılı fırsat bilerek büfe ve eğlence yerlerine sahte içki satma hazırlığında olduğu bilgisi üzerine çalışma başlattı.

2.5 MİLYON ADET SAHTE BANDROL

İstihbarat çalışmaları ve fiziki takibin ardından Fatih, Silivri, Gaziosmanpaşa ve Şişli’de belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda H.K, U.K, N.G, M.U. ve D.K. gözaltına alındı.  Adreslerde yapılan aramada, beş ton sahte votka, viski ve rakı ile 2.5 milyon adet sahte bandrol ele geçirildi. Gözaltına alınan beş şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. (AA)

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