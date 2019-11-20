5 yıl içinde 2 yangın!

Yangın gece saat 04.00 sıralarında Bakırköy'de bulunan Doktor Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Poliklinikliği’nde çıktı. Poliklinikte bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Dumanları gören vatandaşlar durumu hemen itfaiye ekiplerine haber verdi. Klinikte bulunan çocuk hastalar ve yakınları dışarıya tahliye edildi.

HASTALAR DIŞARI ÇIKARILDI

Çıkan yangın nedeniyle hastalar arasında kısa süreli panik yaşandı. Bina içinin dumanla dolması nedeniyle, çocuk hastalar ve yakınları kendilerini dışarı attı. İtfaiye ekiplerince bina içindeki dumanın tahliye edilmesiyle birlikte hastalar tekrar içeri alındı.

2014 YILINDA BÜYÜK PANİK OLMUŞTU…

Hatanede, 2014 yılında çıkan yangın paniğe neden olmuştu. Çocuk ve kadın doğum bölümlerinin bulunduğu binada çıkan yangında bebeklerini alan anneler kendilerini hastane bahçesine atmıştı…