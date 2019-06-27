İstanbul’da ‘bakım ve onarım’ çilesi! Yazın, yayınlayalım

İstanbul’da 15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet (FSM) köprülerinde bakım ve onarım çalışmaları başladı. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’ndeki çalışma trafiği etkilemiyor ancak FSM’deki bakım çalışması yüzünden şerit sayısı 2’si gidiş, 2’bi geliş ollmak üzere 4’e düşürüldü. Çalışmaların 17 Ağustos’a kadar yani 52 gün sürmesi öngörülüyor. FSM’deki çalışma yüzünden İstanbul trafiği adeta felç oldu. Normalde yarım saatte kat edilen bir yolun süresi 3 saate kadar çıktı. Her iki köprünün yanı sıra Avrasya Tüneli’nde Anadolu’dan Avrupa’ya geçişlerde de trafik yoğunluğu oluştu. Sürücüler isyanda… Siz de şikayetinizi ve önerilerinizi net@sozcu.com.tr mail adresine yazın, yayınlayalım…

Zeynep Kılıç: Neden köprüde gece çalışılıp gündüz trafiğe açılmıyor?

Fatih Koldaş: Yaklaşık her iki yılda bir bu işkenceyi çekmek zorunda kalıyoruz, öyle sanıyorum ki yapılacak işlemler için köprüyü trafiğe kapatma sadece bizim ülkemizde oluyordur.

Kaybettiğimiz zamanın, iş gücünün ve boşuna yakmakta olduğumuz yakıtın haddi hesabı yok. Bu işkenceyi bize yaşatanlara hakkımı helal etmiyorum.

Yasemin Epçimoğlu: Bu sabah gördüğümüz trafik çekilir çile değildi tam 2 buçuk saat sürdü yolumuz. Şehir değiştirir gibi yollarda kaldık. Yapılan bu çalışma neden saat 21.00 – 07.00 saatleri arasında yapılmaz ki ? Ne biz yolcular bu eziyete maruz kalırız nede çalışan personel sıcağa maruz kalmış olur….

Mustafa Aydemir: Her gece 100 metre yapsalar.15 günde biter.gece çalışıp gün içinde trafiğe tekrar yolu açmaları gerekir.

Yaşar Özcan: İktidar İstanbul seçimi kaybetmenin faturasını yine İstanbul yaşayan milyonlara kesti. Bana oy vermezsen bende size eziyet çektirtirim mantığı. Ekrem İmamoğlu Başkan oldu ya 51 gün işkenceye razıyız. #HerşeyÇokGüzelOldu

Nida Akif: Dünyada birçok köprü var. Bunların bir kısmı bizim köprülerde bile eski. Aylarca köprü kapatarak mı bakım yapıyorlar merak edeniniz yok mu? İnsafsız, iş bilmezler!

İhsan Gürsoy: Sırf Ekrem İmamoğlunu Başkan seçtik diye İstanbullulara yapılan işkence ve terbiyesizliği inşallah görüyorsunuzdur

Ozan Gözütok: Şu an kavacıktayım. Çevreyoluna çıkıp Maltepe'ye gideceğim. Trafik gram ilerlemiyor. Çözüm: trafik polisi her kavşakta birbiriyle iletişimli görevlendirilsin. 52 gün en azından çekiciliği ceza yazmayı bırakıp, trafiği açmaya çalışsınlar

Tuğrul Acar: İlkgün itibariyle sadece birkaç işçi ve 2 tane iş makinası çalışıyor, köprünün sadece Avrupa yakasından işe başlamışlar. Her iki tarafından daha fazla makina ve işçi ile daha hızlı ilerlenebilir. Ayrıca asfalt kazıma makinası da ortada yok bildiğimiz kepçe kullanarak asfaltı kaldırıyorlar, bence bunun tabliyelere zarar verme ihtimali de gayet var.Operatör bir anlık dalgınlığında ana tabliye zarar görebilir.

Çağlan Eroğlu: Sanki 1980’lerden kalma bakım onarım yapılıyor. Yıl olmuş 2019 tek bir ekskavatör ve 1 kepçe ile asfalt kaldırılmaya çalışılıyor. Çok daha teknolojik aletler ve makineler varken İstanbul’un can damarı köprüye bakım çalışması bu 2 makineye mi teslim edilmiş. İhale ve bakımı üstlenen firma araştırılmalı. Bu kadar önemli bir yol çok daha teknolojik aletlerle çok daha kısa sürede bitirilebilir araştırılması gereken bir konu.



Onur Özkan: Merhaba, Kavacık’ta oturuyorum. Yıllardır FSM köprüsünü kullanarak işe-eve gidiyorum. Çalışmaya başlamadan 1 gün önce de geçtim yolda hiçbir arıza veya sıkıntı görmedim. Ha ille de yapacaklarsa bu çalışmayı 3-5 kişiyle değil de 150 kişiyle yapsalar da 52 gün de değil 12 günde bitirsinler herkes kurtulsun. Bıraksınlar artık İstanbul huzura kavuşsun

Burcu Günay: Merhabalar, Yavuz Sultan Selim köprüsü için bir indirime gidilse inanın tüm sorun kalkacak. Ben günlük 70 TL Yavuz Sultan Selim'e para ödüyorum ve hergün ödeme yapmamak için işimden erken çıkmaya çalışıp bir iki günü kar etmeye çalışıyorum. Lütfen bu konuyu duyurup fiyatlarda indirime giderlerse bir çok insan o yolu kullanmaya başlayacaktır

Fatih Mutlu : Hergün bu yolu kullanıyoruz yazıktır günahtır arabamız kamyonet diğer körülerden geçiş yapamıyoruz tek alternatifimiz bu köprü 1 saatte geçtiğimiz bu yolu bugün 3.5 saatte geçtim vallahi mağdur durumdayız buna bir çözüm bulunsun.

Aylin Çelik : Merhaba, Ben bugün Ümraniye’den Levent'teki işyerime sabah 7 de evden çıkıp 3,5 saatte gelebildim. Tamam doğrudur, köprüdür, bakıma ihtiyacı vardır anlıyorum ama neden 2 köprü aynı anda ve neden bu kadar yavaş? Bu kadar imkana insan gücüne ve teknolojiye sahip bir ülke nasıl böyle bir rezilliğe sahne oluyor? Eğer imkanınız varsa yetkililere aşağıdaki videoyu izletmenizi rica ediyorum. Bugün dünya üzerinde 19 günde 57 katlı bir gökdelen iç dış tamamen hazır olacak şekilde bitirilebiliyor ama biz bir köprünün asfaltını 52 günde onarabiliyoruz yazık!

Ramazan Diker: Bakım süresince Yavuz Sultan Selim köprüsünde geçişlerin ücretsiz yapılması gerekir. En azından bir kısım araçlar, uzayan yola rağmen geçişlerini oradan yapmayı tercih edebilirler. İnsanları YSS’ yi kullanmaları için teşvik edilmesi gerekiyor.

Esin Aydoğan: Artık İstanbul için kalıcı çözümler üretilmeli ve hayata geçirilmeli.Avrupa’da olduğu gibi İstanbul’a da metro ve raylı hatlar genişletilmeli insanlar böylece araçlarını daha az kullanacaktır.Diğer çözüm ise Avrasya tüneli ve 3. köprü fiyatları onarım süresi içerisinde en az yarı fiyatına düşürmeli, trafik bölünmeli.

Veysel Üzümcü: Merhaba, benim düşüncem kesinlikle bu işte yine bir Ali Cengiz oyunu var diyorum. Sürücüleri Yavuz Sultan Selim’e ve Avrasya Tüneli’ne yönlendirmek için plansız projesiz yapılan bir onarım. Liyakatsız adamların yapacağı iş bu kadar olur

Murat Ayyılzoğlu: Gün itibariyle sevgili İstanbul halkının çilesi başlamış bulunuyor. Ben Avrupa yakasında oturan ve Avrupa yakasında çalışan biriyim. Fakat yaşanan bu durum İstanbul'daki herkesi olumsuz etkilemekte bunun farkındayım. Benim bu konudaki önerim zaten geçmemekte parasını ödemekte olduğumuz Yavuz Sultan Selim köprüsünün bu çalışmalar bitene kadar ücretsiz geçişe açılmasıdır.

Ertuğrul Yalçınkaya: Köprülerin biri gidiş, biri geliş olsa Kanuni Sultan Süleyman Köprüsü onarım süresince diğer köprülerin fiyatına düşülse olabilir mi?

Caner H. Ataç: Yolda vakit kaybı, yakıt kaybı… Zaten Yavuz Sultan Selim Köprüsü için devletin geçiş sayısı garantisi varsa, binek araçlar için bu köprünün fiyatı en az yarı yarıya indirilmeli..Hem geçiş sayısı artar, hem de devletin ödeyeceği para.Biz de yollarda perişan olmaktan kurtuluruz.

Tayfun Parpucu: Bu sabah köprü geçişim, 2 saatten fazla sürdü. Benim gibi on binlerce insan ciddi sıkıntılar yaşadı. Tüm yaşanan ve yaşatılan bu sıkıntılara rağmen, tanık olduğum köprü bakımında çalışan makina ve iş gücü azlığı ise, anlaşılır gibi değildi. Çalışmaları hızlandırmak adına, ekibi takviye etsinler ve sizde bunun takipçisi olun lütfen…