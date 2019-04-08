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Son dakika: İstanbul seçim sonuçlarında son durum! Açılan sandık yüzde 90 oldu…

İstanbul seçim sonuçları için nefesler tutuldu geçersiz oyların sayımının tamamlanması bekleniyor. Kesin olmayan resmi sonuçlara göre İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olan Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul'da Binali Yıldırım'a karşı 15 bin 823 oy önde gidiyor.

08:22 -
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Son dakika: İstanbul seçim sonuçlarında son durum! Açılan sandık yüzde 90 oldu…

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, geçersiz oyların sayımı ile ilgili son verileri paylaştı. Tanrıkulu, geçersiz oyların yüzde 90’ını sayıldığını belirterek, İmamoğlu’nun 15 bin 823 farkla önde olduğunu söyledi

Son paylaşılan YSK verilerine göre Ekrem İmamoğlu, 15 bin 823 oy farkıyla önde gidiyor.

Ekrem İmamoğlu’nun oyu: 4 milyon 171 bin 216
Binali Yıldırım’ın oyu ise: 4 milyon 155 bin 393

Aradaki oy farkı: 15 bin 823
Geçersiz oylardan sayılan sandık oranı: % 90

Son verileri CHP milletvekili Sezgin Tanrıkulu twitter hesabından paylaştı.

Son güncelleme: android-time 08:30 08.04.2019
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