İstanbul’da ambulansa yol vermeyen sürücünün cezası belli oldu

Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, 28 Şubat’ta İstanbul D-100 karayolu Bahçelievler mevkisinde özel bir otomobilin, geçiş üstünlüğü bulunan ambulansa yol vermediği hatırlatıldı.

Açıklamada, konuyla ilgili bilgilendirmeler yapılmasına rağmen bazı sosyal medya mecraları ile basın yayın organlarında, konunun eksik bir şekilde yoğun olarak yer alması sebebiyle açıklama yapılmasına ihtiyaç duyulduğu belirtildi.

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Sosyal medyada yer alan görüntü ve haberlerin akabinde olaya ilişkin ilgili birimlerce inceleme başlatıldığı anımsatılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“Araç sürücüsü tespit edilerek 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun 46, 55, 56 ve 73’üncü maddelerinde yer alan ihlallerden dolayı kendisine toplam bin 320 Türk Lirası trafik idari para cezası uygulanmıştır.

Ayrıca şahıs gözaltına alınarak, geceyi Bahçelievler Polis Merkez Amirliği nezarethanesinde geçirmiş, hakkında Türk Ceza Kanununun 179. maddesine göre adli işlem yapılmış, hazırlanan tahkikat evrakı ile birlikte mevcutlu olarak adliyeye sevk edilmiş ve çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılarak hakkında yurt dışına çıkış yasağı verilmiştir.”

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Açıklamada, Türk Polis Teşkilatı’nın trafik güvenliğini tehlikeye atan kişilere yönelik mücadelesinin ve trafik denetimlerinin süreceği bildirildi. AA