İstanbul’da ara tatil trafiği! İşte son durum…

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından bu yıl ilk kez uygulamaya sokulan ve 18-22 Kasım tarihlerini kapsayan, 2019-2020 eğitim – öğretim yılı ‘ilk ara tatili’ bugün başladı.

YOĞUNLUK YÜZDE 67’DE

Hafta sonu tatilleriyle birlikte 9 güne çıkan ara tatili, çocuklarıyla birlikte İstanbul dışında geçirmeyi planlayan aileler, yollar düştü. Okulların ilk ara tatile girmesiyle İstanbul’da trafik yoğunluğu bekleniyordu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin trafik yoğunluk haritasına göre kentte trafik yoğunluğu saat 18.00 sıralarında yüzde 67 seviyelerinde.