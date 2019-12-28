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İstanbul’da aranan şahıslara büyük operasyon

İstanbul’da hakkında kesinleşmiş hapis cezası ve yakalama kararı olan şüphelilere yönelik yaklaşık bin polisin katıldığı operasyon düzenlendi. Belirlenen bin 400 adrese yapılan baskında 274 kişi gözaltına alındı.

Tugay SADAY
12:46 -
Haberler Gündem
İstanbul’da aranan şahıslara büyük operasyon

İstanbul Aranan Şahıslar Büro Amirliği hakların kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve çeşitli suçlardan aranan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatmıştı. Çalışma kapsamında adresleri belirlenen şüphelilere yönelik gece saatlerinde 967 polisin katılımıyla geniş çaplı operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında bin 400 adrese baskın düzenleyen ekipler, 274 şüpheliyi gözaltına aldı.

GÖZALTINA ALINDILAR

Gözaltına alınanlar arasında yaralama suçundan 56 kişi, hırsızlıktan 37, dolandırıcılıktan 21, tehdit ve şantajdan 21, cinsel istismardan 6 şüphelinin de bulunduğu belirtildi.

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