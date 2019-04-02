İstanbul’da belediyelerin sosyal medya savaşı

Türkiye kıran kırana geçen bir yerel seçimi daha geride bıraktı. Başta İstanbul ve Ankara olmak üzere birçok şehirde Millet İttifakı adayları önemli başarı göstererek kazandıkları belediye sayılarını arttırdılar.

YSK verilerine göre, yüzde 100’ü açılan sandıklardan İstanbul’u kazanan isim olarak Ekrem İmamoğlu çıktı. İmamoğlu’nun zaferiyle birlikte özellikle sosyal medyada büyük hareketlilik yaşandı. Milyonlarca kutlama ve espri mesajları paylaşıldı. Bu paylaşımlara belediyeler de katılınca ortaya bu diyaloglar çıktı.

İşte İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Üsküdar Belediyesi ve Maltepe Belediyesi’nin ‘Yıldırım’ göndermeli ilginç diyaloğu: