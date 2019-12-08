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İstanbul’da beton mikseri dehşeti: Bir ölü, bir ağır yaralı

İstanbul Şişli'de trafik ışıklarını kullanmayarak karşıdan karşıya geçtiği iddia edilen abi kardeşe beton mikseri çarptı. Kamyon altında kalan kardeşlerden biri hayatını kaybetti.

15:05 -
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İstanbul’da beton mikseri dehşeti: Bir ölü, bir ağır yaralı

Olay, Şişli Darülaceze Caddesi üzerinde meydana geldi. Saat 13.00 sıralarında 20 metre ileride bulunan trafik ışıklarını kullanmayarak karşıdan karşıya geçmeye çalışan abi kardeşe seyir halinde olan beton mikseri çarptı.

Çarpmanın şiddetiyle kardeşler kamyonun altında kaldı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahalenin ardından ağır yaralı olan Hasan Danacıoğlu ve Mehmet Danacıoğlu isimli kardeşleri çevrede bulunan bir hastaneye kaldırdı.

FOTO: DHA

Tedavi altına alınan kardeşlerden Hasan Danacıoğlu’nun yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybettiği öğrenildi.

Mehmet Danacıoğlu’nun ise tedavisinin sürdüğü kaydedildi.

Meydana gelen trafik kazasına ilişkin beton mikserinin şoförü ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.(DHA)

istanbul Polis Sağlık trafik
Son güncelleme: 15:06 08.12.2019
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