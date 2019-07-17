İstanbul’da bilişim suçu işleyenlere operasyon

Operasyon İstanbul Emniyeti'ne bağı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirildi. Polis ekipleri, bilişim yoluyla suç işlemiş ve haklarında tutuklama kararı olan 24 kişinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİLER

Geçtiğimiz cumartesi günü düzenlenen çalışmada 750 polis görev aldı. İstanbul'un 33 ilçesinde gerçekleşen eş zamanlı baskınlarda, 24 şüpheli de yakalandı. Yakalanan kişiler arasında, bilişim yoluyla “Nitelikli dolandırıcılık”, “Nitelikli hırsızlık”, “Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans oyunları Kanununa Muhalefet” ve “Banka ve kredi kartlarının kötüye kullanılması” gibi suçlar sebebiyle ceza aldıkları olduğu öğrenildi.

Şüphelileri haklarındaki işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.