Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

İstanbul’da bilişim suçu işleyenlere operasyon

İstanbul’da 33 ilçede bilişim yoluyla suç işleyenlere yönelik operasyon düzenlendi. Haklarında 3 yıl ve üzerinde kesilmiş hapis cezası bulunan 24 kişi yakalandı.

Habip ATAM
14:46 -
Haberler Gündem
İstanbul’da bilişim suçu işleyenlere operasyon

Operasyon İstanbul Emniyeti'ne bağı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirildi. Polis ekipleri, bilişim yoluyla suç işlemiş ve haklarında tutuklama kararı olan 24 kişinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİLER

Geçtiğimiz cumartesi günü düzenlenen çalışmada 750 polis görev aldı. İstanbul'un 33 ilçesinde gerçekleşen eş zamanlı baskınlarda, 24 şüpheli de yakalandı. Yakalanan kişiler arasında, bilişim yoluyla “Nitelikli dolandırıcılık”, “Nitelikli hırsızlık”, “Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans oyunları Kanununa Muhalefet” ve “Banka ve kredi kartlarının kötüye kullanılması” gibi suçlar sebebiyle ceza aldıkları olduğu öğrenildi.
Şüphelileri haklarındaki işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.

Son güncelleme: android-time 14:49 17.07.2019
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more