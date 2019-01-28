İstanbul’da binlerce tarihi eser ele geçirildi

Geçtiğimiz yıl Cumhuriyet tarihin en önemli tarihi eser operasyonlarına imza atan İstanbul Kaçakçılıkla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, tarihi eser kaçakçılarına yönelik yaptıkları yeni baskınlarda, aralarında antikacı, dedektörcü ve internetten eserlerin satışını yapan kapalı çarşı esnaflarından kişilerinde olduğu 10 kişi gözaltına alındı.

FARKLI TÜRDE ÇOK SAYIDA ESER

Operasyonda, Roma Dönemi'nden Osmanlı Dönemi'ne kadar farklı dönemlere ait bin 202 sikke, bin 155 tarihi metal obje, 2 adet detektör, 8 taş obje, 1 mermer sütun ve 1 adet de deri kaplı el yazması Kuran-i Kerim ele geçirildi.

EŞSİZ BİR ÖRNEK

Ele geçirilen eserler arasındaki yaklaşık bin yıllık “Riton” dikkat çekti. Piskopos başlıklı yılan ve aslan kabartmalı, bronz sürahinin Ortadoğu kökenli olduğu ve özellikle törenlerde kullanıldığı belirtilirken, paha biçilemeyecek kadar değerli olduğu dile getirildi.

MİLLİ MÜCADELE NİŞANLARI

Ele geçirilen eserler arasındaki bazı nişanlar da dikkat çekti. Satışı yasak olan nişanların Atatürk'ün liderlik ettiği Milli Mücadele dönemine ait olduğu belirtildi. Ayrıca Osmanlı Dönemi'ne ait kemer sikke ve takılar da dikkat çekti.

OTELDE SÜTUNBAŞI ELE GEÇİRİLDİ

Roma Dönemi'ne ait yaklaşık bin yıllık işlemeli bir sütun başının Sultanahmet'teki bir otelde ele geçirildiği öğrenilirken, ele geçirilen eserler arasında törenlerde kullanılan Helenistik ya da Roma Dönemi'ne ait, üst düzey komutanların törenlerde kullandığı bir matara da bulunduğu tespit edildi.

MÜZELERE GÖNDERİLECEK

Gözaltına alınan şüpheliler hakkında işlem yapılırken soruşturmanın sürdüğü öğrenildi. Ele geçirilen eserlerin ise İstanbul'daki çeşitli müzelere gönderileceği belirtilirken, operasyonda ele geçirilen bir süvar kılıcının da Harbiye Askeri Müzesi'ne gönderilerek inceletileceği öğrenildi.