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İstanbul’da bir bina çökme riski nedeniyle boşaltıldı

İstanbul Beyoğlu'nda bina çökme riski nedeniyle boşaltıldı. Binadan yola parçalar düşerken sokak şeritlerle kapatıldı

15:14 -
Haberler Gündem
istanbul
Son güncelleme: 15:22 02.10.2019
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