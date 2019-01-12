İstanbul’da bir iş yerinde patlama: 1 işçi yaralandı

İstanbul Arnavutköy’de bir demir döküm atölyesinde eritme ocağında biriken basınç nedeniyle patlama meydana geldi. Patlamada 1 işçi yaralandı.

Olay, saat 16.00 sıralarında Arnavutköy Bolluca Mahallesi Göktürk Caddesi üzerinde bulunan demir döküm imalathanesinde meydana geldi. İddiaya göre, demir döküm atölyesinde bulunan eritme ocağında döküm yapılacağı sırada basınç sıkışması oldu. Sıkışma ocağa sıçrayınca atölye bomba gibi patladı. Patlamanın şiddetiyle atölyenin 2 kanatlı kapısı koparak yola savruldu. Patlamadan saniyeler önce kendini dışarıya atan 1 işçi yola savrulan demir atölye kapısının altında kalarak yaralandı.

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POLİS ATÖLYEDE ÇALIŞMA YAPTI

Olayı gören çevredeki vatandaşlar durumu sağlık, polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Atölye önüne gelen itfaiye ekipleri kapı altında kalan işçiyi çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti. Olası başka patlamaları önüne geçmek için ekipler, atölye içinde inceleme çalışmaları yaptı. Sağlık ekipleri yaralı işçiye ilk müdahalesini yaptıktan sonra Arnavutköy Devlet Hastanesine kaldırdı. Tedavi altına alınan işçinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis ekipleri atölye çevresine güvenlik şeridi çekerek çevre güvenliğini sağladı. Atölyeye gelen olay yeri inceleme ekipleri dökümhane içerisinde incelemelerde bulundu. Patlama sonucu atölye kullanılamaz hale gelirken, çökme riskinin olduğu öğrenildi. İHA