Son dakika: İstanbul’u kara bulutlar sardı! Yağış ne zamana kadar sürecek?

İstanbul’da il genelinde yer yer sağanak yağış uyarısı yapılmıştı. Yetkililer, özellikle gece saatlerinde poyraz fırtınası ile birlikte metrekare başına 21 ile yer yer 50 kilogram yağış düşebileceği bildirildi.

Bunaltıcı yaz sıcakları adım adım geride kalıyor Meteoroloji’nin yayınladığı hava durumu raporuna göre hava sıcaklıkları bir miktar düşüyor. Bugün Marmara Bölgesi dolaylarında yağışlar ve rüzgar etkili olacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; sabah saatlerinde Marmara’nın kuzey kesimleri, Çanakkale’nin kuzeydoğu ve Balıkesir’in kuzey ilçeleri ile Ankara ve Çankırı çevrelerinin; öğleden sonra Akdeniz ve Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Denizli, Uşak, Afyonkarahisar, Kars ve Ardahan çevreleri ile Aydın ve Muğla’nın iç kesimlerinin; akşam ve gece saatlerinde ise Denizli, Uşak, Afyonkarahisar, Zonguldak, Bartın ve Düzce çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Marmara ve Ege'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

MARMARA

Parçalı yer yer çok bulutlu, İstanbul, Kocaeli ve Sakarya çevreleri ile Kırklareli'nin kıyı kesimleri, Çanakkale’nin kuzeydoğu ve Balıkesir’in kuzey ilçelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor.

BURSA °C, 31°C

Parçalı bulutlu

İSTANBUL °C, 28°C

Parçalı çok bulutlu ve sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 29°C

Parçalı çok bulutlu ve kıyı kesimleri sağanak yağışlı

KOCAELİ °C, 28°C

Parçalı çok bulutlu ve sağanak yağışlı

EGE

Parçalı bulutlu, öğleden sonra Denizli, Uşak ve Afyonkarahisar çevreleri ile Aydın ve Muğla’nın iç kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin kuzey kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 28°C

Parçalı bulutlu, öğleden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DENİZLİ °C, 32°C

Parçalı bulutlu, öğleden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR °C, 33°C

Parçalı bulutlu

MUĞLA °C, 33°C

Parçalı bulutlu, öğleden sonra iç kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

AKDENİZ

Parçalı bulutlu, öğleden sonra bölgenin iç kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 34°C

Parçalı bulutlu, öğleden sonra iç kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 30°C

Parçalı bulutlu, öğleden sonra iç kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY °C, 30°C

Parçalı bulutlu

ISPARTA °C, 28°C

Parçalı bulutlu, öğleden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, sabah saatlerinde Ankara ve Çankırı çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 28°C

Parçalı bulutlu, sabah saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 29°C

Parçalı bulutlu

KONYA °C, 30°C

Parçalı bulutlu

SİVAS °C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı bulutlu, akşam saatlerinden sonra Zonguldak, Bartın ve Düzce çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 26°C

Parçalı bulutlu

DÜZCE °C, 28°C

Parçalı bulutlu, akşam saatlerinden sonra sağanak yağışlı

SİNOP °C, 29°C

Parçalı bulutlu

ZONGULDAK °C, 25°C

Parçalı bulutlu, akşam saatlerinden sonra sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı bulutlu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin’in iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 31°C

Parçalı bulutlu

SAMSUN °C, 28°C

Parçalı bulutlu

TOKAT °C, 29°C

Parçalı bulutlu

TRABZON °C, 26°C

Parçalı bulutlu, iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, öğleden sonra Kars ve Ardahan çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 27°C

Parçalı bulutlu

KARS °C, 24°C

Parçalı bulutlu, öğleden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA °C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

VAN °C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 34°C

Az bulutlu ve açık

MARDİN °C, 32°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 36°C

Az bulutlu ve açık