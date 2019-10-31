Son dakika: İstanbul’u kara bulutlar sardı! Yağış ne zamana kadar sürecek?

İstanbul’da il genelinde yer yer sağanak yağış uyarısı yapılmıştı. Yetkililer, özellikle gece saatlerinde poyraz fırtınası ile birlikte metrekare başına 21 ile yer yer 50 kilogram yağış düşebileceği bildirildi.
Bunaltıcı yaz sıcakları adım adım geride kalıyor Meteoroloji’nin yayınladığı hava durumu raporuna göre hava sıcaklıkları bir miktar düşüyor. Bugün Marmara Bölgesi dolaylarında yağışlar ve rüzgar etkili olacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; sabah saatlerinde Marmara’nın kuzey kesimleri, Çanakkale’nin kuzeydoğu ve Balıkesir’in kuzey ilçeleri ile Ankara ve Çankırı çevrelerinin; öğleden sonra Akdeniz ve Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Denizli, Uşak, Afyonkarahisar, Kars ve Ardahan çevreleri ile Aydın ve Muğla’nın iç kesimlerinin; akşam ve gece saatlerinde ise Denizli, Uşak, Afyonkarahisar, Zonguldak, Bartın ve Düzce çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Marmara ve Ege'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.
MARMARA
Parçalı yer yer çok bulutlu, İstanbul, Kocaeli ve Sakarya çevreleri ile Kırklareli'nin kıyı kesimleri, Çanakkale’nin kuzeydoğu ve Balıkesir’in kuzey ilçelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor.
BURSA °C, 31°C
Parçalı bulutlu
İSTANBUL °C, 28°C
Parçalı çok bulutlu ve sağanak yağışlı
KIRKLARELİ °C, 29°C
Parçalı çok bulutlu ve kıyı kesimleri sağanak yağışlı
KOCAELİ °C, 28°C
Parçalı çok bulutlu ve sağanak yağışlı
EGE
Parçalı bulutlu, öğleden sonra Denizli, Uşak ve Afyonkarahisar çevreleri ile Aydın ve Muğla’nın iç kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin kuzey kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor.
A.KARAHİSAR °C, 28°C
Parçalı bulutlu, öğleden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DENİZLİ °C, 32°C
Parçalı bulutlu, öğleden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İZMİR °C, 33°C
Parçalı bulutlu
MUĞLA °C, 33°C
Parçalı bulutlu, öğleden sonra iç kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
AKDENİZ
Parçalı bulutlu, öğleden sonra bölgenin iç kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 34°C
Parçalı bulutlu, öğleden sonra iç kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA °C, 30°C
Parçalı bulutlu, öğleden sonra iç kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
HATAY °C, 30°C
Parçalı bulutlu
ISPARTA °C, 28°C
Parçalı bulutlu, öğleden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, sabah saatlerinde Ankara ve Çankırı çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 28°C
Parçalı bulutlu, sabah saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ESKİŞEHİR °C, 29°C
Parçalı bulutlu
KONYA °C, 30°C
Parçalı bulutlu
SİVAS °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı bulutlu, akşam saatlerinden sonra Zonguldak, Bartın ve Düzce çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 26°C
Parçalı bulutlu
DÜZCE °C, 28°C
Parçalı bulutlu, akşam saatlerinden sonra sağanak yağışlı
SİNOP °C, 29°C
Parçalı bulutlu
ZONGULDAK °C, 25°C
Parçalı bulutlu, akşam saatlerinden sonra sağanak yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı bulutlu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin’in iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA °C, 31°C
Parçalı bulutlu
SAMSUN °C, 28°C
Parçalı bulutlu
TOKAT °C, 29°C
Parçalı bulutlu
TRABZON °C, 26°C
Parçalı bulutlu, iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, öğleden sonra Kars ve Ardahan çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM °C, 27°C
Parçalı bulutlu
KARS °C, 24°C
Parçalı bulutlu, öğleden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MALATYA °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu
VAN °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 35°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP °C, 34°C
Az bulutlu ve açık
MARDİN °C, 32°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA °C, 36°C
Az bulutlu ve açık